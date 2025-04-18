Бабка на Великдень: як приготувати традиційну польську випічку
На Великдень польські родини готують знамениту бабку – солодкий хліб, який передає дух свята. Ці ласощі часто просочують ромовим сиропом і прикрашають ніжним шаром глазурі.
Якщо шукаєте ідеальний рецепт для святкового столу 2025 року, то цей саме для вас. Приготуйте польську бабку разом з 24 Каналом з посиланням на KURAZH.
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Польська бабка
- Час: приблизно 2 години 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти для бабки:
– 1/2 склянки теплого молока;
– 3 великі яйця;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 50 грамів цукру;
– 57 грамів вершкового масла;
– 240 грамів борошна;
– 2 чайні ложки дріжджів;
– 1/4 склянки смородини або родзинок;
– 1/4 склянки цедри або сухофруктів.
Для сиропу та глазурі:
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів води або яблучного соку;
– 14 – 28 мілілітрів рому або яблучного соку;
– 113 грамів кондитерського цукру;
– дрібка кухонної солі;
– 2 столові ложки молока або соку.
Приготування:
- Акуратно насипте борошно у миску, перемішайте з іншими сухими інгредієнтами, й додайте вологі компоненти, ретельно збиваючи в міксері до однорідності.
- Після цього додайте фрукти та дайте тісту підійнятися протягом 1 години.
- Викладіть у змащену маслом форму для випікання і залиште ще на 30 хвилин для підняття перед запіканням у духовці при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин.
- Поки бабка випікається, приготуйте сироп: змішайте цукор із водою або соком, додайте ром або яблучний сік і доведіть до кипіння, поки цукор не розчиниться.
- Гарячу бабку обережно проткніть і рівномірно полийте сиропом. Після охолодження прикрасьте глазур'ю, змішавши цукрову пудру з молоком або соком.
Смачного!
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