Если ищете идеальный рецепт для праздничного стола 2025 года, то этот именно для вас. Приготовьте польскую бабку вместе с 24 Каналом со ссылкой на KURAZH.

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Польская бабка

Время: примерно 2 часа 30 минут

примерно 2 часа 30 минут Порции: 1

Ингредиенты для бабки:

– 1/2 стакана теплого молока;

– 3 больших яйца;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 50 граммов сахара;

– 57 граммов сливочного масла;

– 240 граммов муки;

– 2 чайные ложки дрожжей;

– 1/4 стакана смородины или изюма;

– 1/4 стакана цедры или сухофруктов.



Для сиропа и глазури:

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов воды или яблочного сока;

– 14 – 28 миллилитров рома или яблочного сока;

– 113 граммов кондитерского сахара;

– щепотка поваренной соли;

– 2 столовые ложки молока или сока.

Приготовление:

Аккуратно насыпьте муку в миску, перемешайте с другими сухими ингредиентами, и добавьте влажные компоненты, тщательно взбивая в миксере до однородности.

После этого добавьте фрукты и дайте тесту подняться в течение 1 часа.

Выложите в смазанную маслом форму для выпекания и оставьте еще на 30 минут для поднятия перед запеканием в духовке при 180 градусах примерно 35 – 40 минут.

Пока бабка выпекается, приготовьте сироп: смешайте сахар с водой или соком, добавьте ром или яблочный сок и доведите до кипения, пока сахар не растворится.

Горячую бабку осторожно проткните и равномерно полейте сиропом. После остывания украсьте глазурью, смешав сахарную пудру с молоком или соком.

Приятного аппетита!

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