Якщо шукаєте ідеальний рецепт для святкового столу 2025 року, то цей саме для вас. Приготуйте польську бабку разом з 24 Каналом з посиланням на KURAZH.

Читайте також Місити довго не треба, а смак неймовірний: рецепт паски в мультиварці

Польська бабка

Час: приблизно 2 години 30 хвилин

приблизно 2 години 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти для бабки:

– 1/2 склянки теплого молока;

– 3 великі яйця;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 50 грамів цукру;

– 57 грамів вершкового масла;

– 240 грамів борошна;

– 2 чайні ложки дріжджів;

– 1/4 склянки смородини або родзинок;

– 1/4 склянки цедри або сухофруктів.



Для сиропу та глазурі:

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів води або яблучного соку;

– 14 – 28 мілілітрів рому або яблучного соку;

– 113 грамів кондитерського цукру;

– дрібка кухонної солі;

– 2 столові ложки молока або соку.

Приготування:

Акуратно насипте борошно у миску, перемішайте з іншими сухими інгредієнтами, й додайте вологі компоненти, ретельно збиваючи в міксері до однорідності.

Після цього додайте фрукти та дайте тісту підійнятися протягом 1 години.

Викладіть у змащену маслом форму для випікання і залиште ще на 30 хвилин для підняття перед запіканням у духовці при 180 градусах приблизно 35 – 40 хвилин.

Поки бабка випікається, приготуйте сироп: змішайте цукор із водою або соком, додайте ром або яблучний сік і доведіть до кипіння, поки цукор не розчиниться.

Гарячу бабку обережно проткніть і рівномірно полийте сиропом. Після охолодження прикрасьте глазур'ю, змішавши цукрову пудру з молоком або соком.

Смачного!

Теж приготуйте: паска Крафін, яка вийде у кожного.