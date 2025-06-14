Треба всього три інгредієнти: домашнє полуничне морозиво за 15 хвилин

Влітку завжди хочеться багато морозива. На щастя, приготувати ці улюблені ласощі в домашніх умовах дуже просто і швидко – для цього знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів.

І використати варто сезонні ягоди – полуницю. Рецептом домашнього полуничного морозива ділиться 24 Канал з посиланням на Мета. Читайте також Пухкі полуничні мафіни до чаю: простий рецепт, що вийде у кожного Домашнє полуничне морозиво Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів полуниці;

– 500 грамів вершків 33%;

– 300 грамів згущеного молока. Приготування: Спочатку очистьте полуницю від хвостиків та добре промийте. Тепер ягоду перебийте у блендері.

Вершки збийте до стійких піків. Коли вони будуть готові, додайте до них згущене молоко та знову збийте масу до однорідності.

З'єднайте вершкову масу з полуницею, перелийте її у форму та поставте у морозильну камеру на декілька годин. І домашнє полуничне морозиво готове. Смачного! Теж приготуйте: слойки з полуницею та маскарпоне.