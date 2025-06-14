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14 червня, 13:53
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Треба всього три інгредієнти: домашнє полуничне морозиво за 15 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Сезон полуниці в розпалі – тому ловіть ідеальний літній рецепт.
  • Смачне та корисне домашнє полуничне морозиво всього за 15 хвилин і з 3 інгредієнтів.
     

Влітку завжди хочеться багато морозива. На щастя, приготувати ці улюблені ласощі в домашніх умовах дуже просто і швидко – для цього знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів.

І використати варто сезонні ягоди – полуницю. Рецептом домашнього полуничного морозива ділиться 24 Канал з посиланням на Мета.

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    Домашнє полуничне морозиво

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти: 
    – 300 грамів полуниці;
    – 500 грамів вершків 33%;
    – 300 грамів згущеного молока.

    Приготування:

    1. Спочатку очистьте полуницю від хвостиків та добре промийте. Тепер ягоду перебийте у блендері.
       
    2. Вершки збийте до стійких піків. Коли вони будуть готові, додайте до них згущене молоко та знову збийте масу до однорідності.
       
    3. З'єднайте вершкову масу з полуницею, перелийте її у форму та поставте у морозильну камеру на декілька годин. І домашнє полуничне морозиво готове.

    Смачного!

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