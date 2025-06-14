14 червня, 13:53
Треба всього три інгредієнти: домашнє полуничне морозиво за 15 хвилин
Основні тези
- Сезон полуниці в розпалі – тому ловіть ідеальний літній рецепт.
- Смачне та корисне домашнє полуничне морозиво всього за 15 хвилин і з 3 інгредієнтів.
Влітку завжди хочеться багато морозива. На щастя, приготувати ці улюблені ласощі в домашніх умовах дуже просто і швидко – для цього знадобиться лише кілька доступних інгредієнтів.
І використати варто сезонні ягоди – полуницю. Рецептом домашнього полуничного морозива ділиться 24 Канал з посиланням на Мета.
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Домашнє полуничне морозиво
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів полуниці;
– 500 грамів вершків 33%;
– 300 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Спочатку очистьте полуницю від хвостиків та добре промийте. Тепер ягоду перебийте у блендері.
- Вершки збийте до стійких піків. Коли вони будуть готові, додайте до них згущене молоко та знову збийте масу до однорідності.
- З'єднайте вершкову масу з полуницею, перелийте її у форму та поставте у морозильну камеру на декілька годин. І домашнє полуничне морозиво готове.
Смачного!
Теж приготуйте: слойки з полуницею та маскарпоне.