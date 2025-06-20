20 червня, 14:10
Полуничне варення без цукру: натуральне і всього з 3 інгредієнтів
Основні тези
- Полуничний джем без цукру дозволяє споживачам насолоджуватися виразним смаком свіжої полуниці без додавання рафінованого цукру.
- Приготувати його просто, а результатом стане смачне варення, яке можна використовувати в різних стравах – від сніданків до десертів.
Приготування полуничного джему вдома без додавання цукру – дуже простий процес. Ця здорова альтернатива ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися чудовим смаком полуниці без надмірної солодкості.
Вже уявляєте як варення смакує з підсмаженим шматочком хліба? Тоді розпочинайте приготування полуничного варення за рецептом 24 Каналу з посиланням на Shuba.
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Полуничне варення без цукру
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 10 грамів пектину;
– 10 мілілітрів лимонного соку.
Приготування:
- Полуницю середнього розміру добре помийте і відірвіть хвостики.
- Перекладіть полуницю в каструлю з товстим дном, в якій будете готувати варення. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Вогонь зменште до мінімального і варіть 5 хвилин.
- Пектин висипте на ягоди й добре перемішайте. Додайте лимонний сік і варіть, помішуючи, ще 5 хвилин.
- Простерилізуйте 3 півлітрові банки. Для цього помийте їх, поставте у духовку і прогрійте при температурі 120 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть у киплячій воді 3 – 5 хвилин.
- Розлийте гаряче варення у теплі банки й герметично закрутіть кришками. Переверніть банки й залиште до повного остигання.
Готово!
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