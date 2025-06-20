Полуничне варення без цукру: натуральне і всього з 3 інгредієнтів

Приготування полуничного джему вдома без додавання цукру – дуже простий процес. Ця здорова альтернатива ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися чудовим смаком полуниці без надмірної солодкості.

Вже уявляєте як варення смакує з підсмаженим шматочком хліба? Тоді розпочинайте приготування полуничного варення за рецептом 24 Каналу з посиланням на Shuba. Читайте також Полуничне варення-п'ятихвилинка, яке порадує поза сезоном: рецепт з 2 інгредієнтів Полуничне варення без цукру Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 10 грамів пектину;

– 10 мілілітрів лимонного соку. Приготування: Полуницю середнього розміру добре помийте і відірвіть хвостики.

Перекладіть полуницю в каструлю з товстим дном, в якій будете готувати варення. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Вогонь зменште до мінімального і варіть 5 хвилин.

Пектин висипте на ягоди й добре перемішайте. Додайте лимонний сік і варіть, помішуючи, ще 5 хвилин.

Простерилізуйте 3 півлітрові банки. Для цього помийте їх, поставте у духовку і прогрійте при температурі 120 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть у киплячій воді 3 – 5 хвилин.

Розлийте гаряче варення у теплі банки й герметично закрутіть кришками. Переверніть банки й залиште до повного остигання. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє полуничне морозиво.