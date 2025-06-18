18 червня, 15:49
Полуничне варення-п'ятихвилинка, яке порадує поза сезоном: рецепт з 2 інгредієнтів
Основні тези
- Сезон полуниці у самому розпалі. Тому господиням варто скористатися нагодою і зварити запашне варення, яке взимку стане знахідкою.
- Для приготування не треба мати особливі навички та виняткові інгредієнти. Все набагато простіше, ніж можна навіть уявити.
Коли сезонна полуниця досягає свого піка, слід задуматися про те, як зберегти її на зимові місяці. І найкращий спосіб утилізації свіжої полуниці – варення з ягід. Так споживачі зможуть насолоджуватися смачними фруктами ще довго після завершення сезону збору врожаю.
Тому 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує рецепт полуничного варення-п'ятихвилинка. Ні, воно не готується за 5 хвилин, як ви могли подумати, просто на кожен етап витрачається саме стільки часу.
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Полуничне варення-п'ятихвилинка
- Час: 1 година
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 800 грамів цукру.
Приготування:
- Полуницю покладіть у посуд для варки варення, переберіть, видаліть плодоніжки та добре помийте. Пересипте ягоду цукром і залиште на кілька годин, щоб пустила сік.
- Потім поставте посуд на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть піну і кип'ятіть 5 хвилин. Відставте убік, щоб варення повністю охололо.
- Далі знову прокип'ятіть варення 5 хвилин і дайте вистигнути. І третій раз зробіть теж саме.
- У чисті стерильні банки викладіть варення і закрийте кришками. Дайте повністю охолонути і зберігайте у прохолодному місці.
Смачного!
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