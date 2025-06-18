Полуничне варення-п'ятихвилинка, яке порадує поза сезоном: рецепт з 2 інгредієнтів

Коли сезонна полуниця досягає свого піка, слід задуматися про те, як зберегти її на зимові місяці. І найкращий спосіб утилізації свіжої полуниці – варення з ягід. Так споживачі зможуть насолоджуватися смачними фруктами ще довго після завершення сезону збору врожаю.

Тому 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує рецепт полуничного варення-п'ятихвилинка. Ні, воно не готується за 5 хвилин, як ви могли подумати, просто на кожен етап витрачається саме стільки часу. Читайте також Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне Полуничне варення-п'ятихвилинка Час: 1 година

1 година Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 800 грамів цукру. Приготування: Полуницю покладіть у посуд для варки варення, переберіть, видаліть плодоніжки та добре помийте. Пересипте ягоду цукром і залиште на кілька годин, щоб пустила сік.

Потім поставте посуд на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть піну і кип'ятіть 5 хвилин. Відставте убік, щоб варення повністю охололо.

Далі знову прокип'ятіть варення 5 хвилин і дайте вистигнути. І третій раз зробіть теж саме.

У чисті стерильні банки викладіть варення і закрийте кришками. Дайте повністю охолонути і зберігайте у прохолодному місці. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашнє полуничне морозиво.