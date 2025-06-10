Пухкі полуничні мафіни до чаю: простий рецепт, що вийде у кожного

Створити смачні мафіни можна із соковитою полуницею. Це частування підійде не тільки для святкових подій, адже рецепт настільки простий, що можна насолоджуватися ним щодня.

До того ж ці кекси – чудовий вибір для всіх, хто хоче взяти з собою на роботу чи в школу солодким перекусом. Як приготувати пухкі полуничні мафіни ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ask_edith.

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Полуничні мафіни

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 245 мілілітрів молока;

– 55 грамів вершкового масла 82%;

– 250 грамів борошна;

– 120 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1,5 чайної ложки розпушувача;

– 150 грамів полуниці.

Як спекти полуничні мафіни: дивіться відео

Приготування:

Змішайте яйце, молоко і масло. Додайте цукор. Всипте борошно, сіль і розпушувач, перемішайте до однорідності.

Додайте полуницю (за бажанням 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, щоб ягоди не пускали сік).

Викладіть тісто у формочки з паперовими капсулами.

Випікайте 5 хвилин за температури 220 градусів, потім зменште температуру до 180 градусів і випікайте ще 20 хвилин.

Смачного!

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