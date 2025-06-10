Пухкі полуничні мафіни до чаю: простий рецепт, що вийде у кожного
- Ніжні мафіни з полуницею завжди будуть вдалою ідеєю до будь-якого напою: чаю, кави або теплого молока.
- Цей рецепт оригінальний і простий у приготуванні – його аромат приверне на кухню всю сім'ю.
Створити смачні мафіни можна із соковитою полуницею. Це частування підійде не тільки для святкових подій, адже рецепт настільки простий, що можна насолоджуватися ним щодня.
До того ж ці кекси – чудовий вибір для всіх, хто хоче взяти з собою на роботу чи в школу солодким перекусом. Як приготувати пухкі полуничні мафіни ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ask_edith.
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Полуничні мафіни
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 245 мілілітрів молока;
– 55 грамів вершкового масла 82%;
– 250 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 150 грамів полуниці.
Як спекти полуничні мафіни: дивіться відео
Приготування:
- Змішайте яйце, молоко і масло. Додайте цукор. Всипте борошно, сіль і розпушувач, перемішайте до однорідності.
- Додайте полуницю (за бажанням 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, щоб ягоди не пускали сік).
- Викладіть тісто у формочки з паперовими капсулами.
- Випікайте 5 хвилин за температури 220 градусів, потім зменште температуру до 180 градусів і випікайте ще 20 хвилин.
Смачного!
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