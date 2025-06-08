8 червня, 16:21
Ніжно, вишукано і просто: ще один полуничний десерт, який не залишить байдужим нікого
Основні тези
- З полуниці можна приготувати безліч десертів. І один з них – поєднання полуниці з кисломолочним сиром.
- Час приготування десерту всього 15 хвилин, а результат вражає з першого шматочку.
Літо приносить з собою чудовий урожай полуниці. Тому треба не проґавити можливість посмакувати цими сезонними ягодами.
І приготувати з них можна лише чизкейк, панакоту чи пом'яти просто зі сметаною. Чому б не поєднати ягоду з кисломолочним сиром? 24 Канал з посиланням на Наша Мама ділиться рецептом смачного десерту з полуниці.
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Полуничний десерт з сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 200 – 250 грамів полуниці;
– 100 грамів пісочного печива;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів сметани;
– 70 грамів цукру.
Приготування:
- Кубиком наріжте полуницю та печиво.
- В окрему посудину помістіть сир, сметану та цукор. Перебийте блендером до однорідності.
- Перекладіть отриману масу в кондитерський мішок і почніть формувати порційний десерт.
- Чергуйте шари – печиво, полуницю, сирна маса. Зверху посипте крихтами печива та прикрасьте полуницею.
- Охолодіть протягом 1 години в холодильнику та смакуйте.
Готово!
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