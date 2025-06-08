Ніжно, вишукано і просто: ще один полуничний десерт, який не залишить байдужим нікого

Літо приносить з собою чудовий урожай полуниці. Тому треба не проґавити можливість посмакувати цими сезонними ягодами.

І приготувати з них можна лише чизкейк, панакоту чи пом'яти просто зі сметаною. Чому б не поєднати ягоду з кисломолочним сиром? 24 Канал з посиланням на Наша Мама ділиться рецептом смачного десерту з полуниці.

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Полуничний десерт з сиром

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 – 250 грамів полуниці;

– 100 грамів пісочного печива;

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів сметани;

– 70 грамів цукру.

Приготування:

Кубиком наріжте полуницю та печиво.

В окрему посудину помістіть сир, сметану та цукор. Перебийте блендером до однорідності.

Перекладіть отриману масу в кондитерський мішок і почніть формувати порційний десерт.

Чергуйте шари – печиво, полуницю, сирна маса. Зверху посипте крихтами печива та прикрасьте полуницею.

Охолодіть протягом 1 години в холодильнику та смакуйте.

Готово!

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