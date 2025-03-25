25 березня, 15:59
Не встигнете навіть розкласти на тарілки: простий десерт з полуницею та йогуртом, який оцінять
Полуниця вже потроху починає з'являтися на полицях магазинів та ринків. А це означає, що пора згадувати смачні рецепти з нею. І одним із дуже смачних варіантів використання полуниці – випічка.
24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати десерт з полуницею та йогуртом. Смаколик досить легкий у приготуванні, і не потрібно витрачати купу зусиль та грошей на продукти.
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Десерт із полуницею та йогуртом
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів рікотти;
– 2 яйця;
– цедра 1 лимона;
– 100 грамів густого білого йогурту;
– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;
– дрібка солі;
– підсолоджувачі – за бажанням;
– 100 грамів полуниці.
Приготування:
- Яйця поділіть на жовтки та білки, і додайте до них рікотту, цедру лимона, йогурт, крохмаль, та підсолоджувачі, якщо ви їх використовуєте.
- Все ретельно перемішайте, після чого почніть збивати білки, доки не з'явиться піна, і додайте дрібку солі.
- Все викладіть в попередньо змащену форму, наріжте полуницю на слайси та викладіть зверху.
- Запечіть в духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Дайте трохи охолонути й все.
Смачного!
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