Не встигнете навіть розкласти на тарілки: простий десерт з полуницею та йогуртом, який оцінять

Полуниця вже потроху починає з'являтися на полицях магазинів та ринків. А це означає, що пора згадувати смачні рецепти з нею. І одним із дуже смачних варіантів використання полуниці – випічка.

24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати десерт з полуницею та йогуртом. Смаколик досить легкий у приготуванні, і не потрібно витрачати купу зусиль та грошей на продукти.

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Десерт із полуницею та йогуртом

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів рікотти;

– 2 яйця;

– цедра 1 лимона;

– 100 грамів густого білого йогурту;

– 50 грамів кукурудзяного крохмалю;

– дрібка солі;

– підсолоджувачі – за бажанням;

– 100 грамів полуниці.

Приготування:

Яйця поділіть на жовтки та білки, і додайте до них рікотту, цедру лимона, йогурт, крохмаль, та підсолоджувачі, якщо ви їх використовуєте.

Все ретельно перемішайте, після чого почніть збивати білки, доки не з'явиться піна, і додайте дрібку солі.

Все викладіть в попередньо змащену форму, наріжте полуницю на слайси та викладіть зверху.

Запечіть в духовці при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Дайте трохи охолонути й все.

Смачного!

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