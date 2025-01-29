Вийде у кожного: готуємо "Пташине молоко" всього за 25 хвилин

Десерт "Пташине молоко" популярний через свою ніжність, легку текстуру та неймовірний смак. Класичний рецепт зазвичай вимагає тривалого часу на приготування, однак існують і "прискорені" варіації. Одна із них дозволяє приготувати солодощі всього за 25 хвилин.

Як швидко приготувати цукерки "Пташине молоко" розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Поки пташине молоко застигатиме – якраз встигнете заварити чай! Читайте також Не шарлоткою єдиною: повітряний яблучний пиріг без тіста за 20 хвилин Пташине молоко за 25 хвилин Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 16 Інгредієнти:

– 100 грамів згущеного молока;

– 150 грамів масла вершкового несолоного;

– 3 яєчні білки;

– 1,5 столової ложки лаванди;

– 100 мілілітрів води;

– 80 грамів цукру;

– 100 грамів меду;

– 10 грамів агар-агар. Приготування: 1,5 столової ложки квітів лаванди залийте кип'ятком (100 мілілітрів) і залиште настоятися на 2 години. Якщо ви не маєте лаванди, просто пропустіть цей крок і використовуйте в рецепті звичайну воду.

До вершкового масла кімнатної температури додайте згущене молоко і збивайте міксером 7 хвилин. Маса має посвітлішати, стати білою і збільшитися в об'ємі.

Лаванду процідіть, додайте до рідини агар-агар, цукор, мед і перемішайте. Прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи, до потрібної консистенції.

Білки кімнатної температури від трьох яєць (це приблизно 100 грамів білків) збивайте на середніх обертах, а потім переходьте на максимальні, до стійких піків.

Поступово вливайте сироп в білки, постійно перемішуючи протягом приблизно 1 хвилини. Додайте крем в білкову суміш і перемішайте лопаткою до однорідності.

Швидко вилийте масу у силіконову форму розміром 20×20 сантиметрів. Все розрівняйте лопаткою один раз і більше не торкайтесь.

Десерт стабілізується при кімнатній температурі. Вже через 20 хвилин можна його нарізати і їсти, але для повної стабілізації й для гарної текстури можна поставити в холодильник на 4 години. Готово! Сподобався десерт? Тоді ловіть і рецепт лінивих сінабонів із бананами.