УКР РУС
29 січня 2025, 14:10
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Вийде у кожного: готуємо "Пташине молоко" всього за 25 хвилин

Марта Касіянчук

Десерт "Пташине молоко" популярний через свою ніжність, легку текстуру та неймовірний смак. Класичний рецепт зазвичай вимагає тривалого часу на приготування, однак існують і "прискорені" варіації. Одна із них дозволяє приготувати солодощі всього за 25 хвилин.

Як швидко приготувати цукерки "Пташине молоко" розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Поки пташине молоко застигатиме – якраз встигнете заварити чай!

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Пташине молоко за 25 хвилин

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 16

Інгредієнти:
– 100 грамів згущеного молока; 
– 150 грамів масла вершкового несолоного; 
– 3 яєчні білки; 
– 1,5 столової ложки лаванди; 
– 100 мілілітрів води; 
– 80 грамів цукру; 
– 100 грамів меду;
– 10 грамів агар-агар.

Приготування:

  1. 1,5 столової ложки квітів лаванди залийте кип'ятком (100 мілілітрів) і залиште настоятися на 2 години. Якщо ви не маєте лаванди, просто пропустіть цей крок і використовуйте в рецепті звичайну воду.
     
  2. До вершкового масла кімнатної температури додайте згущене молоко і збивайте міксером 7 хвилин. Маса має посвітлішати, стати білою і збільшитися в об'ємі.
     
  3. Лаванду процідіть, додайте до рідини агар-агар, цукор, мед і перемішайте. Прогрійте на невеликому вогні, постійно помішуючи, до потрібної консистенції.
     
  4. Білки кімнатної температури від трьох яєць (це приблизно 100 грамів білків) збивайте на середніх обертах, а потім переходьте на максимальні, до стійких піків.
     
  5. Поступово вливайте сироп в білки, постійно перемішуючи протягом приблизно 1 хвилини. Додайте крем в білкову суміш і перемішайте лопаткою до однорідності.
     
  6. Швидко вилийте масу у силіконову форму розміром 20×20 сантиметрів. Все розрівняйте лопаткою один раз і більше не торкайтесь.
     
  7. Десерт стабілізується при кімнатній температурі. Вже через 20 хвилин можна його нарізати і їсти, але для повної стабілізації й для гарної текстури можна поставити в холодильник на 4 години.

Готово!

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