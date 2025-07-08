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8 липня, 17:31
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І на роботу, і на прогулянку: найкращий дієтичний пудинг з чорниці та чіа

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Чорничний пудинг з авокадо та чіа – легкий вегетаріанський десерт, який готується лише з натуральних інгредієнтів.
  • У результат ви отримуєте не тільки десерт, але й збалансований здоровий перекус.

Чорничний пудинг набуває все більшої популярності як легкий та свіжий десерт, в якому цукор замінюється медом – ідеально на перекус. Найбільшою перевагою цього смаколика є використання лише натуральних інгредієнтів.

Його можна приготувати за лічені хвилини та брати з собою на роботу або насолодитися під час неквапливої прогулянки. Рецептом пудингу з чорниці, авокадо та чіа ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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    Пудинг з чорниці, авокадо та чіа

    • Час: 25 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – 130 грамів чорниця; 
    – 2 столові ложки насіння чіа;
    – 1 столова ложка меду;
    – 1 авокадо;
    – 60 мілілітрів води;
    – 1 столова ложка лимонного соку.

    Приготування:

    1. Очистьте авокадо. Покладіть в блендер авокадо, чорницю, воду, лимонний сік та мед. Збийте до однорідної гладкої маси.
       
    2. Перелийте суміш у банку або склянку, додайте насіння чіа і ретельно перемішайте ложкою.
       
    3. Залиште пудинг на 15 хвилин, щоб насінини чіа розбухли. Якщо хочете густіший – приготуйте ввечері, залиште в холодильнику і дайте настоятися до ранку.
       
    4. Перед подачею перемішайте і за бажанням прикрасьте ягодами чи горішками.

    Смачного!

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