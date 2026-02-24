Таких пухких галушок ви не бачили в житті: секрет від досвідчених господинь

Картопляні галушки – це просто, бюджетно і неймовірно смачно. А ще вони стануть справжнім порятунком у період посту.

Галушки стануть ідеальним рішенням для будь-якої трапези. Вони не потребують зусиль чи складних інгредієнтів, але завжди дарують ідеальний результат. Головне – знати кілька секретів, розповідає Shuba.

Як зробити пухкі галушки?

Головною причиною "гумової" текстури картопляних галушок є надлишок крохмалю. Щоб завжди дотримуватися ідеальної пропорції без ваги, скористайтеся перевіреним методом: розрівняйте товчену картоплю в каструлі, розділіть її ножем на чотири рівні частини та вийміть одну чверть.

У вільне місце насипте стільки крохмалю, щоб він зрівнявся з поверхнею картоплі, після чого поверніть вийняту масу назад і додайте яйце.

Шедевр може бути простим / Фото "Автентична Україна"

Окрім правильних пропорцій, критично важливо не переборщити з вимішуванням. Тісто потрібно з’єднувати дуже швидко й делікатно, лише до моменту, поки інгредієнти перемішаються. Якщо робити це занадто довго та інтенсивно, крохмаль активізується, роблячи масу в’язкою та щільною, що після варіння неминуче перетворить ніжну страву на тверді грудки.

Процес варіння також потребує уваги: галушки мають вільно плавати у великій кількості ледь киплячої води. Не варто кидати в каструлю занадто багато штук одночасно, адже це різко знижує температуру води, через що тісто стає липким.

Готуйте їх невеликими порціями та виймайте одразу, як тільки вони спливуть на поверхню, щоб зберегти їхню повітряну та м’яку структуру.

А тепер насолоджуємося улюбленими галушками за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати смачні галушки?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів сиру;

– 250 грамів відвареного картопляного пюре;

– 250 грамів борошна;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Для приготування основи поєднайте домашній сир із розім’ятою відвареною картоплею, додайте яйце, борошно та сіль. Замісіть м’яку масу, яка може залишатися злегка липкою — це ознака того, що ви не перевантажили тісто борошном і страва вийде ніжною. Притрусіть стіл борошном, щоб тісто не приставало, і сформуйте з нього акуратні невеликі кульки або наріжте масу на порційні шматочки. У каструлі закип’ятіть воду, підсоліть її та обережно опустіть туди заготовки, злегка помішуючи дерев’яною лопаткою, щоб вони не прилипли до дна. Як тільки галушки піднімуться на поверхню, проваріть їх ще протягом двох хвилин. Готову страву найкраще подавати до столу одразу, поки вона гаряча, доповнивши порцію свіжою сметаною або густим натуральним йогуртом без додатків.

