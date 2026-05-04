Ліниві вареники за 15 хвилин: той самий смак дитинства на сніданок

Швидкий сніданок не обов’язково має зводитися до бутерброда чи банальної каші. Іноді 15 хвилин вистачає, щоб приготувати щось тепле, ситне й дуже домашнє. Наприклад, ліниві вареники з сиром або хачапурі на пательні.

Такі рецепти зручні тим, що не вимагають довго стояти біля плити. 24 Канал пропонує й інші ідеї для сніданку – від хачапурі до яєць із зеленню.

Цікаво Зараз щавель найсмачніший: що з нього приготувати вже сьогодні

Як зварити ліниві вареники з сиром?

Ліниві вареники з сиром не потребують ліплення і довгої підготовки. Смак у них той самий – ніжний і знайомий з дитинства, повідомляє Anna Sholkova.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 5 перепелиних яєць або 2 курячих;

– сіль до смаку;

– ванілін до смаку;

– 1 столова ложка цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– сметана, мед або улюблений топінг для подачі.

Приготування:

Кисломолочний сир змішайте з перепелиними яйцями, дрібкою солі, ваніліном і цукром. Додайте борошно та замісіть м’яке сирне тісто. Із готової маси сформуйте невеликі вареники. У каструлі закип’ятіть воду, злегка підсоліть її та опустіть вареники. Варіть 2–3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Готові ліниві вареники подавайте зі сметаною, медом або іншим топінгом до смаку.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Як приготувати ліниве хачапурі на пательні?

Ліниве хачапурі на пательні – проста страва без замішування складного тіста. Усе змішується за кілька хвилин, інформує Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 10 грамів кропу;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 1 яйце;

– 300 мілілітрів кефіру;

– 100 грамів твердого сиру;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– 0,5 чайної ложки соди;

– 100 грамів борошна;

– вершкове масло для змащування.

Приготування:

Твердий сир натріть на дрібній тертці. Кріп, петрушку та зелену цибулю дрібно наріжте. За бажанням можете додати трохи часнику для виразнішого смаку. У глибоку миску розбийте яйце, додайте сіль і чорний мелений перець, влийте кефір кімнатної температури та добре перемішайте вінчиком або виделкою. Потім всипте борошно й соду, знову ретельно перемішайте, щоб тісто стало однорідним і без грудочок. Додайте натертий сир і подрібнену зелень, після чого перемішайте ложкою, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися в тісті. Розігрійте пательню з антипригарним покриттям. Якщо не впевнені в її покритті, злегка змастіть поверхню маслом. Викладіть частину тіста на пательню, рівномірно розподіліть, накрийте кришкою й смажте на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Коли коржик підрум’яниться знизу, обережно переверніть його й досмажте з другого боку до золотистого кольору. Із цієї кількості тіста виходить приблизно 3 коржики на пательні діаметром 22 сантиметри. Готові гарячі коржики за бажанням змастіть невеликим шматочком вершкового масла й наріжте порційно.

Що ще приготувати на сніданок?

Якщо ліниві вареники й хачапурі вже є у списку швидких сніданків, варто додати ще кілька варіантів, які не потребують багато часу. Це можуть бути страви з яєць, сиру, зелені, овочів і хліба. Їх легко зібрати з того, а головне вони вже є в холодильнику.

Наприклад, можна приготувати омлет із сиром і зеленню, гарячі тости з яйцем, сирну намазку з редискою або швидкі оладки з кабачка. Окремий варіант – яйця з зеленню на пательні. Саме такий сніданок радить Брюс Бромберг, шеф-кухар з Каліфорнії.

Яйця-пашот та смажена зелень. Я готую всю страву на одній сковороді. Це чисто, просто та дає багато енергії на день. Я завжди додаю трохи гострого соусу, бо він допомагає мені прокинутися,

– зазначає співвласник ресторанів Blue Ribbon.

Таку ідею легко повторити вдома без ресторанної подачі. На пательні легко обсмажити шпинат, зелену цибулю, кріп чи, що є під рукою. Потім додати яйце – пашот або смажене. Вийде гарячий та ситни сніданок без зайвої метушні.

Як правильно смажити яйця?

Звичайна яєчня може смакувати зовсім інакше, якщо змінити не яйця, а те, на чому їх смажити. Топлене масло, смалець або навіть сметана дають інший смак та структуру – від хрустких країв до ніжної кремової текстури.

Є й зовсім легкий спосіб – приготувати яйця на воді. Така яєчня виходить м’якою, не пересушується і готується всього за кілька хвилин.