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6 березня, 12:42
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10 хвилин і готово: готуємо натуральний майонез без яєць, який не шкодитиме фігурі

Марта Касіянчук

Важко знайти людину, яка б не полюбляла майонез. Однак, дедалі більше людей вирішують уникати цього популярного соусу, посилаючись на високу калорійність і потенційні ризики для здоров'я.

Домашній майонез може стати вдалим рішенням для тих, хто піклується про свою фігуру та здоров'я в цілому, оскільки так ви можете контролювати вміст. Рецептом натурального майонезу без яєць ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Новини.

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Натуральний майонез без яєць

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 150 мілілітрів рафінованої оливкової олії;
– 75 мілілітрів молока;
– 1/2 чайної ложки солі та чорного перцю;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона.

Приготування:

  1. Спочатку з'єднайте олію з молоком та перемішайте за допомогою ложки. Тоді 30 секунд пробийте масу блендером.
     
  2. Додайте прянощі, сіль та гірчицю. Якщо ви полюбляєте пікантність, то можете ще додати дрібно нарізаний часник (не більше 2 зубків), подрібнену зелень та інші спеції.
     
  3. Доведіть все до однорідного стану.

Готово!

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