"Фальшивий заєць": цей м'ясний рулет перевершить магазинні аналоги

М'ясні рулети – це можливість легко приготувати додаток до гарнірів або смачних бутербродів. Їх смак можна уніфікувати до своїх вподобань, а впевненість у якості буде чудовим бонусом до дивовижного смаку.

Поєднання різних видів м'яса гарантує, що страва вийде навдивовижу соковитою та смачною. Не бійтеся експериментувати зі спеціями та підбирати їх на свій смак, передає 24 Канал з посиланням на портал "Пательня".

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Рецепт рулету "Фальшивий заєць"

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів жирної свинини;

– 500 грамів пісної свинини;

– 300 грамів яловичини;

– сіль та перець до смаку;

– улюблені спеції до смаку;

– жирова сітка для рулету;

– за бажанням можна додати гриби, чорнослив або перець.

Приготування:

Дрібно поріжте м'ясо, перемеліть його та додайте сіль, перець і кмин. Ретельно вимісіть фарш і добре відбийте. За бажанням, додайте до фаршу подрібнені фісташки, нарізаний болгарський перець, гриби, курагу або чорнослив. Загорніть фарш в жирову сітку, надаючи йому форму рулету. Запікайте рулет у духовці протягом 50 – 60 хвилин при температурі 200 – 220 градусів.

Смачного!

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