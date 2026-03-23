На Великдень цю намазку зʼїдають швидше ніж шинку та яйця: рецепт, який зробить вас зіркою свят

Великдень – це не тільки паска, яйця та ковбаска. Достатньо додати зовсім трішки акцентів, і улюблені страви смакуватимуть ще краще.

Святковий стіл завжди повинен починатися з яскравих закусок, і Великдень не повинен бути виключенням. Не поспішайте шукати щось нове – цей давно всім знайомий рецепт точно проявить себе якнайкраще, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати намазку на Великдень?

Час : 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 варені яйця;

– 200 грамів копченого сиру;

– 240 грамів сардини в олії;

– 10 грамів петрушки;

– 3 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку;

– 1 багет;

– 1 огірок;

– зелень для подачі.

Чудовий смак свята / Фото "Господинька"

Приготування:

Яйця та сир дрібно натираємо. З сардин зливаємо олію, перемелюємо їх в кашку та додаємо в загальну масу. Також вмішуємо дрібно нарізану петрушку, давлений часник, сіль та перець. Заправляємо майонезом та добре перемішуємо. Багет нарізаємо порційними шматочками та обсмажуємо на сухій сковорідці до золотистості. Викладаємо намазку на багет.

Як вибрати копчений сир?

При виборі копченого сиру насамперед звертайте увагу на його зовнішній вигляд та колір скоринки. Якісний продукт, що проходив натуральне копчення на дровах, має рівномірний золотисто-коричневий або бурштиновий відтінок, розповідає портал Spizarnia babcijozi.

Якщо ж ви бачите занадто яскравий, оранжевий або неоднорідний колір із патьоками, це вірна ознака використання "рідкого диму" та барвників. Справжня копчена скоринка зазвичай щільна, але тонка, і вона не повинна відокремлюватися від основної маси сиру при нарізанні.

Обов’язково оцініть аромат та текстуру виробу. Натурально копчений сир має делікатний запашний аромат диму з легкими деревними нотками, тоді як хімічні замінники дають різкий, часто нав'язливий запах, що перебиває власне сирний присмак.

На зрізі сир має бути еластичним і однорідним, без тріщин або занадто м'яких ділянок у центрі. Якщо це копчена "косичка", волокна повинні легко розділятися і бути пружними, а не розвалюватися в руках чи бути надмірно сухими.

