Райської насолоди забагато не буває: готуємо неймовірний рулет "Баунті" без випікання

"Баунті" – це чудове поєднання смаку та ностальгії, яке викликає в уяві образ реклами з пляжем, пальмами й білими пісками. Для тих, хто мріє про тропічну втечу, новий рецепт обіцяє принести "рай" прямо на вашу кухню.

Любителі кокосової стружки та десертів з їх ароматом неодмінно оцінять ці ласощі. Як приготувати рулет "Баунті" розповідає 24 Канал з посиланням на News24. Читайте також Забуті солодощі з дитинства: готуємо смачні, солодкі та хрусткі вергуни Рулет "Баунті" Час: 1 година

1 година Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 300 грамів печива;

– 100 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла;

– 40 грамів кокосової стружки;

– 4 столові ложки какао-порошку;

– 100 мілілітрів води;

– 100 грамів цукрової пудри. Приготування: Розтоплене вершкове масло протягом 3 – 5 хвилин змішайте з цукровою пудрою. Потім додайте кокосову стружку і знову вимішайте.

Печиво подрібніть у дрібну крихту за допомогою блендера або звичайної качалки. Какао-порошок перемішайте віночком із крихтою печива.

Цукор розтопіть в окропі та залийте рідиною суху суміш. Замішайте тісто ложкою і перекладіть на дошку, що застелена харчовою плівкою.

Розкачайте тісто у формі прямокутника. Зверху викладіть кокосову начинку і рівномірно ложкою розподіліть по тісту.

Обережно закрутіть рулет і залиште в холодильнику на 40 хвилин.

Готовий десерт посипте цукровою пудрою. Можна ще полити розтопленим шоколадом. Смачного! Приготуйте також: морквяно-апельсиновий кекс.