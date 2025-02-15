Апетитний початок вихідних: готуємо яєчний рулет з сиром та ковбасою

Смачний сніданок – запорука вдалого дня та гарного настрою. Особливо це актуально у вихідні, коли потрібно насолоджуватися кожною миттю.

Цей рулет легкий у приготуванні та дозволяє отримати максимум від улюблених "ранкових" інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad. Від нього не залишиться ані шматочка, а рідні будуть вдячні за такий чудовий початок дня.

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Рецепт яєчного рулету з ковбасою та сиром

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– шматочок ковбаси;

– 50 грамів сиру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Вбийте яйця в миску і збийте їх виделкою, додайте сіль і перець. Половину суміші вилийте на розігріту сковороду. Посипте зверху тертим сиром і нарізаною ковбасою. Скрутіть омлет в рулет і зсуньте його до краю сковороди. Вилийте на сковороду решту яйцевої суміші, знову посипте сиром і ковбасою. Скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки.

Смачного!

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