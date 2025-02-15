Цей рулет легкий у приготуванні та дозволяє отримати максимум від улюблених "ранкових" інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad. Від нього не залишиться ані шматочка, а рідні будуть вдячні за такий чудовий початок дня.

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Рецепт яєчного рулету з ковбасою та сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– шматочок ковбаси;
– 50 грамів сиру;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Вбийте яйця в миску і збийте їх виделкою, додайте сіль і перець. Половину суміші вилийте на розігріту сковороду.
  2. Посипте зверху тертим сиром і нарізаною ковбасою.
  3. Скрутіть омлет в рулет і зсуньте його до краю сковороди. Вилийте на сковороду решту яйцевої суміші, знову посипте сиром і ковбасою.
  4. Скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки.

Смачного!

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