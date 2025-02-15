Этот рулет легкий в приготовлении и позволяет получить максимум от любимых "утренних" ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad. От него не останется ни кусочка, а родные будут благодарны за такое замечательное начало дня.

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Рецепт яичного рулета с колбасой и сыром

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– кусочек колбасы;

– 50 граммов сыра;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вбейте яйца в миску и взбейте их вилкой, добавьте соль и перец. Половину смеси вылейте на разогретую сковороду. Посыпьте сверху тертым сыром и нарезанной колбасой. Сверните омлет в рулет и сдвиньте его к краю сковороды. Вылейте на сковороду оставшуюся яичную смесь, снова посыпьте сыром и колбасой. Сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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