Не залишиться навіть крихти: німецька піца за 10 хвилин – господині вважають її знахідкою

Німецька кухня славиться своєю ситністю та простотою. Місцевий варіант піци прийде на допомогу, коли потрібно швидко та смачно нагодувати всю сім'ю.

Від піци ніколи не відмовляються ані дорослі, ані діти. Це страва, яку обожнюють абсолютно усі. Як тільки вона з'являється на столі – одразу ледь не лунають овації. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта Beszamel та спробувати німецький варіант цього смаколика. Читайте також Новий рівень райської насолоди: Ектор показав, як робити знаменитий рулет "Червоний оксамит" Рецепт німецької піци Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

тісто:

– 250 грамів борошна;

– 3/4 склянки води;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

начинка:

– 200 грамів копченого бекону;

– 1/2 склянки вершків 18%;

– 1 червона цибулина. Приготування: У миску насипте борошно та сіль. Додайте воду й олію. Перемішайте, а потім замісіть еластичне тісто. Сформуйте кулю, покладіть її в миску і накрийте серветкою. Відставте на 30 хвилин. Розділіть тісто на дві частини і розкачайте у тонкі коржі. Викладіть їх на деко, застелене папером для випікання. Змастіть кожен корж кремом, зверху викладіть нарізану кубиками цибулю та бекон, приправте перцем. Поставте деко у розігріту до максимальної температури духовку і випікайте близько 10 хвилин, поки пиріг не підрум'яниться. Подавайте гарячим на вечерю або як закуску. Смачного! Ніжний та повітряний: рецепт торта "Сніжний пух" без випікання.