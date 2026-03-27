Цей салат змусить вас купувати пекінку кілограмами: неймовірний рецепт на кожен день

Пекінська капуста – ідеальна основа для смачного салату. Додаємо кілька компонентів, перемішуємо – і шедевр уже на столі.

Цей салат з пекінської капусти має усі шанси на те, щоб стати вашим улюбленцем. Він простий у приготуванні та не потребує складних інгредієнтів, але водночас потішить неймовірним результатом, переконує портал "Господинька".

Як приготувати салат з пекінською капустою?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пекінки;

– 1 огірок;

– 3 варені яйця;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– зелень до смаку;

заправка:

– 3 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка соку лимона.

Ідеальне поєднання / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Капусту шинкуємо, яйця та огірок нарізаємо кубиками. Дрібно насікаємо зелень, кукурудзу відціджуємо. Перемішуємо усі інгредієнти. Змішуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо до салату і ще раз перемішуємо.

Як вибрати пекінську капусту?

Насамперед звертайте увагу на колір та щільність качана. Якісний овоч має бути світло-зеленим або ніжним салатовим, без темних плям, крапок чи ознак в’янення на листі, підказує WP Kuchnia.

Стисніть качан руками: він має бути пружним і досить щільним. Якщо капуста занадто м’яка, це означає, що вона або перестигла, або довго зберігалася і втратила свою соковитість, а занадто пухкий качан вказує на те, що овоч ще не дозрів і його смак буде трав’янистим.

Обирайте качани середнього розміру, оскільки занадто великі екземпляри часто виявляються жорсткими та сухими. Подивіться на зріз: він має бути білим і свіжим, без коричневого нальоту.

