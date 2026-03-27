Цей салат змусить вас купувати пекінку кілограмами: неймовірний рецепт на кожен день
- Салат з пекінської капусти стане ідеальним рішенням на кожен день.
- Основні інгредієнти включають пекінську капусту, огірок, варені яйця, консервовану кукурудзу, зелень, а заправка складається зі сметани, гірчиці, соку лимона, солі та перцю.
Пекінська капуста – ідеальна основа для смачного салату. Додаємо кілька компонентів, перемішуємо – і шедевр уже на столі.
Цей салат з пекінської капусти має усі шанси на те, щоб стати вашим улюбленцем. Він простий у приготуванні та не потребує складних інгредієнтів, але водночас потішить неймовірним результатом, переконує портал "Господинька".
Як приготувати салат з пекінською капустою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів пекінки;
– 1 огірок;
– 3 варені яйця;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– зелень до смаку;
заправка:
– 3 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 столова ложка соку лимона.
Ідеальне поєднання / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Капусту шинкуємо, яйця та огірок нарізаємо кубиками.
- Дрібно насікаємо зелень, кукурудзу відціджуємо.
- Перемішуємо усі інгредієнти.
- Змішуємо всі інгредієнти для заправки, додаємо до салату і ще раз перемішуємо.
Як вибрати пекінську капусту?
Насамперед звертайте увагу на колір та щільність качана. Якісний овоч має бути світло-зеленим або ніжним салатовим, без темних плям, крапок чи ознак в’янення на листі, підказує WP Kuchnia.
Стисніть качан руками: він має бути пружним і досить щільним. Якщо капуста занадто м’яка, це означає, що вона або перестигла, або довго зберігалася і втратила свою соковитість, а занадто пухкий качан вказує на те, що овоч ще не дозрів і його смак буде трав’янистим.
Обирайте качани середнього розміру, оскільки занадто великі екземпляри часто виявляються жорсткими та сухими. Подивіться на зріз: він має бути білим і свіжим, без коричневого нальоту.
