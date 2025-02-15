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Новини Смачно Салати і закуски Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне
15 лютого, 23:55
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Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Пекінська капуста – фантастична основа для смачного салату. Додаємо улюблені інгредієнти – і страву можна їсти хоч щодня.

Цей салат потішить не лише поєднанням улюблених смаків, а й високою поживністю, тому він цілком може стати самостійною вечерею. 24 Канал пропонує обов'язково зберегти рецепт порталу "Смачненьке", до якого можна повертатися хоч щодня. 

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Салат з пекінської капусти та крабових паличок 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 грамів пекінської капусти;
– 3 яйця;
– 200 грамів крабових паличок;
– банка кукурудзи;
– зубчик часнику;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Яйця варимо на круто. 
  2. Капусту шаткуємо смужками. 
  3. Часник та яйця та крабові палички дрібно нарізаємо. 
  4. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо. 
  5. Заправляємо майонезом, ще раз перемішуємо і подаємо до столу. 

Смачного!

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