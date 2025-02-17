17 лютого, 20:24
Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам
Цей салат стане знахідкою для сучасних господинь. В ньому прекрасне все – і смак, і швидкість, і бюджет.
Пекінська капуста, кілька помічних інгредієнтів – і смачний салат вже на столі. Він так смакує, що ви можете спокійно готувати його хоч щодня, передає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
До теми Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне
Рецепт швидкого салату
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 1 морква;
– 120 грамів помідорів черрі;
– 2 пера зеленої цибулі;
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу;
– 20 грамів петрушки або кінзи;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Капусту шаткуємо, моркву натираємо, помідори нарізаємо четвертинками.
- Зелену цибулю та петрушку подрібнюємо.
- Змішуємо інгредієнти, солимо та перчимо.
- Заправляємо салат сметаною та майонезом.
Смачного!
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