Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам
17 лютого, 20:24
1

Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей салат стане знахідкою для сучасних господинь. В ньому прекрасне все – і смак, і швидкість, і бюджет.

Пекінська капуста, кілька помічних інгредієнтів – і смачний салат вже на столі. Він так смакує, що ви можете спокійно готувати його хоч щодня, передає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

До теми Хоч щодня готуй: салат з пекінської капусти, який ніколи не набридне

Рецепт швидкого салату 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– 500 грамів пекінської капусти;
– 1 морква;
– 120 грамів помідорів черрі;
– 2 пера зеленої цибулі;
– 100 грамів сметани;
– 100 грамів майонезу;
– 20 грамів петрушки або кінзи;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:  

  1. Капусту шаткуємо, моркву натираємо, помідори нарізаємо четвертинками. 
  2. Зелену цибулю та петрушку подрібнюємо. 
  3. Змішуємо інгредієнти, солимо та перчимо. 
  4. Заправляємо салат сметаною та майонезом.

Смачного!

Яєчня вийде ідеальною: оригінальний рецепт на холодній сковороді