17 лютого, 07:22
Так яєчню ви ще не готували: рецепт на холодній сковороді – страва буде особливою
Смажені яйця ні для кого не стануть відкриттям. Однак цей оригінальний спосіб приготування точно змінить ваш погляд на звичний сніданок.
Ідеально смачна та красива яєчня – це легко, якщо приготувати її в цей особливий спосіб. Повірте, він одразу завоює вашу прихильність. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом Ukr.Media.
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Рецепт яєчні на холодній сковороді
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та додаткові спеції – за бажанням.
Приготування:
- Вмикаємо мінімальний вогонь та ставимо пательню на плиту.
- Одразу вбиваємо на неї яйця, саме тому цей спосіб приготування отримав таку назву.
- Білок буде смажитися повільно, що забезпечить ніжну текстуру та ідеальний ступінь готовності.
- За бажанням можна накрити пательню кришкою, так можна довести білок до готовності, а білок залишиться рідким.
Смачного!
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