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18 лютого, 06:06
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Раз – і смачний сніданок вже на столі: швидкий рецепт з лавашем

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Лаваш – це можливість подати до столу смачну страву за лічені хвилини. Не треба гаяти часу біля плити, щоб йти підкорювати новий день.

Ранок – це не той час, коли хочеться довго стояти біля плити. Але й поживного сніданку ніхто не скасовував, тому потрібне щось легке та швидке. Лаваш з начинкою – це чудове рішення для таких випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Файні рецепти".

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Рецепт лаваша з начинкою 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– 1 невеликий круглий лаваш;
– 1 яйце;
– 50 грамів твердого сиру;
– кілька скибочок шинки або ковбаси;
– трішки масла;
– петрушка або інша зелень за бажанням. 

Приготування

  1. Подрібніть невеликий пучок петрушки.
  2. Змочіть лаваш з обох сторін у воді.
  3. Розтопіть на сковорідці кусочок масла і покладіть лаваш. Зменште вогонь до середнього.
  4. Розбийте яйце на лаваш і розподіліть його рівномірно по всій поверхні.
  5. Якщо сир не досить солоний, трохи посоліть лаваш.
  6. Додайте натертий сир, посипте його подрібненою петрушкою та покладіть шматочок шинки посередині.
  7. Загорніть лаваш у форму конвертика.

Смачного!

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