Раз – і смачний сніданок вже на столі: швидкий рецепт з лавашем
Лаваш – це можливість подати до столу смачну страву за лічені хвилини. Не треба гаяти часу біля плити, щоб йти підкорювати новий день.
Ранок – це не той час, коли хочеться довго стояти біля плити. Але й поживного сніданку ніхто не скасовував, тому потрібне щось легке та швидке. Лаваш з начинкою – це чудове рішення для таких випадків, передає 24 Канал з посиланням на "Файні рецепти".
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Рецепт лаваша з начинкою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 невеликий круглий лаваш;
– 1 яйце;
– 50 грамів твердого сиру;
– кілька скибочок шинки або ковбаси;
– трішки масла;
– петрушка або інша зелень за бажанням.
Приготування:
- Подрібніть невеликий пучок петрушки.
- Змочіть лаваш з обох сторін у воді.
- Розтопіть на сковорідці кусочок масла і покладіть лаваш. Зменште вогонь до середнього.
- Розбийте яйце на лаваш і розподіліть його рівномірно по всій поверхні.
- Якщо сир не досить солоний, трохи посоліть лаваш.
- Додайте натертий сир, посипте його подрібненою петрушкою та покладіть шматочок шинки посередині.
- Загорніть лаваш у форму конвертика.
Смачного!
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