Сік з котлет просто стікатиме: гарантуємо результат з одним оригінальним інгредієнтом

Один з головних критеріїв вдалих котлет – їх соковитість. І є один секрет, який допоможе точно його отримати, в який би спосіб ви не смажили страву.

Досвідчені господині знають секрети приготування неймовірно соковитих та вдалих котлет. Один з них – додавання мінеральної води, яка зробить фарш ніжним та пухким, передає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт соковитих котлет

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 100 грамів газованої мінеральної води;

– 1 цибулина;

– по 1/2 чайної ложки суміші перців та паприки;

– сіль до смаку.

Приготування:

До фаршу додайте газовану воду і ретельно вимісіть руками. Накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Дрібно наріжте цибулю або натріть її на тертці, додайте до фаршу. Приправте сіллю і перцем, а потім ще раз ретельно перемішайте. Сформуйте котлети руками і обсмажуйте їх на олії на середньому вогні до золотистої скоринки.

Смачного!

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