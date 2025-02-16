16 лютого, 21:05
Сік з котлет просто стікатиме: гарантуємо результат з одним оригінальним інгредієнтом
Один з головних критеріїв вдалих котлет – їх соковитість. І є один секрет, який допоможе точно його отримати, в який би спосіб ви не смажили страву.
Досвідчені господині знають секрети приготування неймовірно соковитих та вдалих котлет. Один з них – додавання мінеральної води, яка зробить фарш ніжним та пухким, передає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт соковитих котлет
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 100 грамів газованої мінеральної води;
– 1 цибулина;
– по 1/2 чайної ложки суміші перців та паприки;
– сіль до смаку.
Приготування:
- До фаршу додайте газовану воду і ретельно вимісіть руками. Накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин.
- Дрібно наріжте цибулю або натріть її на тертці, додайте до фаршу. Приправте сіллю і перцем, а потім ще раз ретельно перемішайте.
- Сформуйте котлети руками і обсмажуйте їх на олії на середньому вогні до золотистої скоринки.
Смачного!
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