3 березня, 20:21
Один інгредієнт змінить усе: як гарантовано отримати м'яке та еластичне тісто до пельменів
Основні тези
- Тісто для пельменів повинно бути м'яким та еластичним.
- Суміш води та молока дасть чудовий результат, але після кожного замісу тісту треба дати "відпочити".
Пельмені не тільки приємно споживати, а й готувати. Звісно, якщо зробити тісто, працювати з яким буде легко й без турбот.
Кожна господиня повинна мати рецепт тіста для пельменів, працювати з яким буде приємно, а результат прогнозовано буде найкращим. 24 Канал пропонує наступного разу готувати пельмені з рецептом тіста від УНІАН.
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Рецепт тіста на пельмені
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 280 грамів борошна;
– 90 мілілітрів молока;
– 90 мілілітрів води;
– 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Змішайте молоко з водою і підігрійте до закипання.
- Просійте борошно і додайте сіль. Зробіть у борошні поглиблення, влийте олію, гарячу молочну суміш і швидко перемішайте.
- Потім вимішуйте руками, доки не утвориться однорідне еластичне тісто. Накрийте його, щоб не обвітрилося, і залиште відпочити.
- Розкачайте тісто у вузький рулет, наріжте на шматочки і розкачайте їх у кружечки. Після цього можна ліпити пельмені.
- При повторному розкачуванні тісто буде гумовим і тугим на дотик, тому важливо залишити його відпочити після замісу.
Смачного!
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