Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Ідеальне тісто для пельменів: простий рецепт, який легко запам’ятати та повторити
25 березня, 23:05
Ідеальне тісто для пельменів: простий рецепт, який легко запам’ятати та повторити

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Основні інгредієнти для тіста на пельмені: яйце, сіль, олія, вода і борошно за потреби.
  • Пельмені можуть злипатися через недостатню кількість води в каструлі або якщо їх не перемішати на початку варіння.

У пельменях начинка важлива, але саме тісто вирішує, яким буде результат після варіння. Якщо воно замішане правильно, пельмені легко ліпляться, добре тримають форму й не розповзаються в каструлі.

Вдалий базовий рецепт варто мати під рукою, навіть якщо склад у ньому максимально простий. Цей варіант тіста зручний тим, що не потребує складних продуктів і довгого приготування, повідомляють на ютуб-каналі "Смакуй зі мною". 

Як приготувати тісто на пельмені? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 яйце; 
– 1 чайну ложку солі; 
– 2 столові ложки олії; 
– 1 склянку води; 
– борошно за потреби. 

Робимо ідеальне тісто на пельмені: відео 

Приготування

  1. У мисці з’єднайте яйце, сіль, олію та воду, після чого добре перемішайте до однорідності.
  2. Потім поступово підсипайте борошно, замішуючи тісто спочатку ложкою, а далі руками.
  3. Вимішуйте його до м’якої та еластичної консистенції, щоб воно не липло до рук, але залишалося ніжним. За потреби додайте ще трохи борошна або води.
  4. Готове тісто накрийте й залиште відпочити на 20 – 30 хвилин, щоб воно стало більш податливим у роботі.
  5. Після цього розкачайте його, сформуйте пельмені вручну або за допомогою пельменниці й варіть у підсоленій воді до готовності. 

Чому пельмені злипаються? 

Найпоширеніша причина – замало води. Якщо пельмені варяться в тісній каструлі, їм банально немає де рухатися, пише Ukr.media. Вони стикаються, крохмаль на поверхні швидко розм’якшується, і замість окремих акуратних штук виходить один великий клубок. Також важливо, щоб вода встигла нормально закипіти. 

Якщо кинути пельмені в ледь гарячу або недостатньо киплячу воду, тісто починає повільно розмокати зовні ще до того, як поверхня "схопиться". Саме тоді вони дуже легко прилипають і до дна, і одне до одного. 

Ще один момент – їх не перемішали на початку. Перші хвилини після потрапляння у воду вирішальні. Саме тоді пельмені найбільш "уразливі". Якщо залишити їх без руху, частина осяде на дно, частина стиснеться між собою, і далі процес уже піде не в той бік.

