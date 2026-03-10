Старовинний рецепт бабусиних вареників: навіть 100 штук буде замало
- Старовинний рецепт вареників поєднує сир і кулешу, роблячи начинку ситною та ніжною.
- Поради з варіння вареників: використовувати киплячу підсолену воду, додати трохи олії, і варити 5 – 7 хвилин.
Вареники в українській кухні мають десятки варіантів – від класичних із картоплею до менш відомих, які готували ще наші бабусі. Один із таких рецептів поєднує сир і кулешу.
Така начинка виходить ситною й ніжною водночас, а тісто добре тримає форму під час варіння, повідомляє ютуб-канал Бабусині рецепти. Саме такий різновид улюблених вареників варто приготувати на наступну неділю.
Як приготувати вареники за старовинним рецептом?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма готової звареної кулеші;
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– сіль до смаку;
– чорний перець до смаку;
– 1 кілограм просіяного пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів холодної води;
– 2 жовтки;
– 2 чайні ложки солі;
– 6 – 8 столових ложок олії.
Приготування:
- Кукурудзяну крупу кілька разів промийте в холодній воді, щоб прибрати пил і можливі домішки. Перекладіть її в каструлю, залийте водою у співвідношенні 1:2, додайте сіль і поставте на вогонь.
- Під час нагрівання постійно помішуйте, щоб не утворювалися грудочки. Після закипання зменште вогонь і варіть кулешу до густої консистенції. Готову масу зніміть із плити та дайте їй повністю охолонути.
- Просійте борошно у велику миску, додайте олію й перетріть усе до дрібної крихти. Влийте холодну воду, додайте жовтки, сіль і замісіть м’яке еластичне тісто, яке добре тримає форму й не липне до рук.
- Охолоджену кулешу змішайте з кисломолочним сиром, додайте сіль і чорний перець до смаку, після чого ретельно перемішайте до однорідності. Тісто розкачайте в тонкий пласт і виріжте круглі заготовки.
- У центр кожної викладіть начинку, а потім щільно защипніть краї, формуючи вареники. Доведіть до кипіння велику каструлю підсоленої води, опустіть вареники в окріп і варіть, поки вони не спливуть на поверхню.
- Після цього дайте їм покипіти ще кілька хвилин. Подавайте вареники гарячими.
- За бажанням їх можна полити топленим маслом, доповнити шкварками, домашньою сметаною або підсмаженими вершками.
Як зварити вареники, щоб не розварилися?
Вареники слід опускати у киплячу, злегка підсолену воду й варити на середньому вогні, – інформує РБК-Україна. Щоб вони не злипалися під час приготування, у воду можна додати трохи олії.
Важливо, щоб води в каструлі було достатньо. Вареники мають вільно рухатися, а не лежати надто щільно один до одного. Саме тоді вони рівномірно проваряться і не втратять форму.
Заморожені вареники також кладуть лише в киплячу воду. Зазвичай на приготування потрібно приблизно 5 – 7 хвилин, але точний час залежить від розміру виробів і начинки.
За варениками варто стежити, адже якщо перетримати їх у воді, тісто може стати надто м’яким. Готові вареники бажано одразу вийняти й подавати, поки вони залишаються гарячими та ніжними.
