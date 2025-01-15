Хрусткі смаколики з дитинства: як приготувати вергуни

Вергуни – це смаколик, який несе затишок. Їхній хрускіт повертає у дні, коли бабуся смажила смаколики на кухні.

Ці прості, але неймовірно смачні ласощі завжди створюють атмосферу тепла. Легка солодкість і аромат ванілі – те, що нагадує про найкращі моменти дитинства, інформує 24 Канал з посиланням на Сookpad.

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Рецепт вергунів

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 5 грамів розпушувача;

– 3 грами солі;

– 1 яйце;

– 200 грамів кефіру;

– ваніль – до смаку;

– цукрова пудра для посипки;

– олія для смаження.

Приготування:

Замісіть тісто, накрийте його чистим кухонним рушником і залиште на 30 хвилин, щоб відпочило. Присипте робочу поверхню борошном, розкачайте тісто у формі прямокутника. Наріжте його на ромби. У кожному ромбі зробіть невеликий надріз посередині та обережно проверніть тісто через цей отвір, формуючи вергуни. Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі. Обсмажте вергуни з обох боків до утворення золотистої скоринки. Готові вироби викладайте на паперові рушники, щоб зайва олія стекла. Перед подачею присипте вергуни цукровою пудрою.

Смачного!

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