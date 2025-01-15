Хрусткі смаколики з дитинства: як приготувати вергуни
15 січня 2025, 00:21Читать новость на русском
Вергуни – це смаколик, який несе затишок. Їхній хрускіт повертає у дні, коли бабуся смажила смаколики на кухні.
Ці прості, але неймовірно смачні ласощі завжди створюють атмосферу тепла. Легка солодкість і аромат ванілі – те, що нагадує про найкращі моменти дитинства, інформує 24 Канал з посиланням на Сookpad.
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Рецепт вергунів
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 5 грамів розпушувача;
– 3 грами солі;
– 1 яйце;
– 200 грамів кефіру;
– ваніль – до смаку;
– цукрова пудра для посипки;
– олія для смаження.
Приготування:
- Замісіть тісто, накрийте його чистим кухонним рушником і залиште на 30 хвилин, щоб відпочило.
- Присипте робочу поверхню борошном, розкачайте тісто у формі прямокутника.
- Наріжте його на ромби.
- У кожному ромбі зробіть невеликий надріз посередині та обережно проверніть тісто через цей отвір, формуючи вергуни.
- Розігрійте олію в глибокій сковороді або каструлі. Обсмажте вергуни з обох боків до утворення золотистої скоринки.
- Готові вироби викладайте на паперові рушники, щоб зайва олія стекла.
- Перед подачею присипте вергуни цукровою пудрою.
Смачного!
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