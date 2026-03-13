Настав час зеленого борщу: готуємо та насолоджуємося без зайвих турбот
- Зелений борщ – популярна весняна страва, що легко готується і має насичений смак.
- Для приготування потрібно 1,5 літра курячого бульйону, яйця, картопля, цибуля, морква, щавель, зелень, кріп, лавровий лист, духмяний перець, сіль, сметана та олія.
Зелений борщ – це одна з обовʼязкових страв весни. Він смачний, корисний та дарує так багато задоволення!
Зелений борщ – це наче ковток свіжості та тепла після затяжної зими. Він не потребує зусиль та витрат, а натомість потішить неймовірним смаком, розповідає портал Shuba.
Читайте також Ця паніровка для риби не горить і не димить: чим замінити звичне борошно
Як приготувати смачний зелений борщ?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 літра курячого бульйону;
– 2 яйця;
– 3 картоплини;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 100 грамів щавлю;
– 20 грамів зелені;
– 30 грамів кропу;
– 1 лавровий листок;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– сіль, сметана до смаку;
– 15 мілілітрів олії.
Улюблений суп весни / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Відваріть яйця на круто, після чого одразу перекладіть у крижану воду для легкого очищення.
- Тим часом підготуйте овочі: картоплю наріжте рівними кубиками, цибулю дрібно нашаткуйте, а моркву подрібніть за допомогою великої тертки.
- Свіжу зелень ретельно промийте під проточною водою та дрібно посічіть.
- У каструлі з товстим дном розігрійте трохи олії та пасеруйте цибулю з морквою протягом пари хвилин до м'якості.
- Додайте картоплю, ваші улюблені спеції та влийте бульйон.
- Доведіть суміш до кипіння, збавте вогонь і залиште томитися під кришкою на 20 хвилин.
- На фінальному етапі очистьте яйця, наріжте їх кубиками та відправте в каструлю разом із зеленню.
- Варіть ще 5 хвилин, після чого додайте сметану для ніжної текстури, прогрійте страву останню хвилину та знімайте з плити.
Як зварити насичений курячий бульйон?
Важливо використовувати частини птиці з великою кількістю кісток, суглобів та сполучуної тканини (крильця, спинки, лапки), оскільки саме вони дарують страві ту саму "липкість" та глибокий смак, радить портал Kwestia Smaku.
Починайте готувати виключно з холодної води, це дозволяє білкам розчинятися поступово, що робить рідину прозорою, а смак – насиченим. Варіть бульйон на самому мінімальному вогні, щоб він ледь "булькотів". Інтенсивне кипіння зробить його мутним і додасть неприємного присмаку вивареного жиру.
Зважаючи на ваші кулінарні уподобання, секрет ресторанного аромату криється в "припіканні" овочів. Перед тим як покласти в каструлю цибулю та моркву, розріжте їх навпіл і обсмажте на сухій сковорідці до впевнених чорних підпалин. Разом із овочами додайте стебла петрушки, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю.
Готуйте бульйон не менше 1,5 – 2 годин, періодично знімаючи піну, а сіль додавайте лише наприкінці. Після завершення обов'язково процідіть його через дрібне сито або марлю.
Що ще смачного приготувати?
Спробуйте оригінальну "Мімозу" без сардин та майонезу.
А ще обовʼязково варто спробувати вареники за старовинним рецептом.