Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Настав час зеленого борщу: готуємо та насолоджуємося без зайвих турбот
13 березня, 06:05
3

Настав час зеленого борщу: готуємо та насолоджуємося без зайвих турбот

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Зелений борщ – популярна весняна страва, що легко готується і має насичений смак.
  • Для приготування потрібно 1,5 літра курячого бульйону, яйця, картопля, цибуля, морква, щавель, зелень, кріп, лавровий лист, духмяний перець, сіль, сметана та олія.

Зелений борщ – це одна з обовʼязкових страв весни. Він смачний, корисний та дарує так багато задоволення!

Зелений борщ – це наче ковток свіжості та тепла після затяжної зими. Він не потребує зусиль та витрат, а натомість потішить неймовірним смаком, розповідає портал Shuba

Читайте також Ця паніровка для риби не горить і не димить: чим замінити звичне борошно

Як приготувати смачний зелений борщ? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 1,5 літра курячого бульйону; 
– 2 яйця; 
– 3 картоплини; 
– 1 цибулина; 
– 1 морква; 
– 100 грамів щавлю; 
– 20 грамів зелені; 
– 30 грамів кропу; 
– 1 лавровий листок; 
– 4 горошинки духмяного перцю; 
– сіль, сметана до смаку; 
– 15 мілілітрів олії.

Улюблений суп весни / Фото "Смачні рецепти"

Приготування: 

  1. Відваріть яйця на круто, після чого одразу перекладіть у крижану воду для легкого очищення.
  2. Тим часом підготуйте овочі: картоплю наріжте рівними кубиками, цибулю дрібно нашаткуйте, а моркву подрібніть за допомогою великої тертки.
  3. Свіжу зелень ретельно промийте під проточною водою та дрібно посічіть.
  4. У каструлі з товстим дном розігрійте трохи олії та пасеруйте цибулю з морквою протягом пари хвилин до м'якості.
  5. Додайте картоплю, ваші улюблені спеції та влийте бульйон.
  6. Доведіть суміш до кипіння, збавте вогонь і залиште томитися під кришкою на 20 хвилин.
  7. На фінальному етапі очистьте яйця, наріжте їх кубиками та відправте в каструлю разом із зеленню.
  8. Варіть ще 5 хвилин, після чого додайте сметану для ніжної текстури, прогрійте страву останню хвилину та знімайте з плити.

Як зварити насичений курячий бульйон? 

Важливо використовувати частини птиці з великою кількістю кісток, суглобів та сполучуної тканини (крильця, спинки, лапки), оскільки саме вони дарують страві ту саму "липкість" та глибокий смак, радить портал Kwestia Smaku

Починайте готувати виключно з холодної води, це дозволяє білкам розчинятися поступово, що робить рідину прозорою, а смак – насиченим. Варіть бульйон на самому мінімальному вогні, щоб він ледь "булькотів". Інтенсивне кипіння зробить його мутним і додасть неприємного присмаку вивареного жиру. 

Зважаючи на ваші кулінарні уподобання, секрет ресторанного аромату криється в "припіканні" овочів. Перед тим як покласти в каструлю цибулю та моркву, розріжте їх навпіл і обсмажте на сухій сковорідці до впевнених чорних підпалин. Разом із овочами додайте стебла петрушки, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. 

Готуйте бульйон не менше 1,5 – 2 годин, періодично знімаючи піну, а сіль додавайте лише наприкінці. Після завершення обов'язково процідіть його через дрібне сито або марлю. 

Що ще смачного приготувати? 