Улюблений рецепт на піст: готуємо знамениту рибу по-грецьки з овочами
Період посту зазвичай стає справжнім хіт-парадом страв з риби. І тут просто неможливо оминути увагою грецьку класику.
Колорит грецької кухні славиться на весь світ, а особливо їй віддають належне, коли йдеться про приготування риби або морепродуктів. Риба, приготована за місцевими традиціями, стане особливою знахідкою на період посту, розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie.
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Рецепт риби по-грецьки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів філе тріски;
– 40 грамів борошна;
– 2 морквини;
– корінь петрушки;
– 35 грамів томатної пасти;
– 80 грамів цибулі порей;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Почистіть моркву і петрушку, натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте півкільцями.
- Обсмажте овочі в каструлі з однією столовою ложкою оливкової олії.
- Додайте до овочів воду (щоб покривала овочі), посоліть, поперчіть та додайте спеції. Тушкуйте овочі на повільному вогні близько 20 хвилин.
- Наріжте рибу шматочками, посипте дрібкою солі і обваляйте в борошні
- Обсмажте рибу на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки.
- Викладіть обсмажену рибу в миску і полийте овочевим соусом.
- За потреби додайте спецій або солі.
- Залиште в холодильнику на ніч.
Смачного!
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