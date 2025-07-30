Рис славиться своєю універсальністю у приготуванні широкого спектра страв. Він ідеально доповнює м'ясо та овочі, що дозволяє включати його як до повсякденного раціону, так і до святкового.

Традиційно рис готують на сковороді або в каструлі, однак чи пробували ви запікати рис з м'ясом в духовці? Якщо досі не робили цього, то ловіть смачний і простий рецепт – нічим не гірший за плов, пише 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.

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Як приготувати рис з куркою у духовці?

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка спецій для курки;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль, перець – на смак;

– 1 склянка рису жасмин;

– 2 склянки води.

Приготування:

Замаринуйте курячі стегна з олією та спеціями. Наріжте цибулю і натріть моркву.

Обсмажте овочі на середньому вогні, посоліть та поперчіть.

Промийте рис і викладіть його у форму для запікання. Додайте засмажку, викладіть мариноване м'ясо зверху.

Залийте водою, накрийте фольгою й запікайте за температури 190 градусів 1 годину.

За 10 – 15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб створити рум'яну скоринку.

Смачного!

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