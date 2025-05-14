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14 травня, 17:31
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Ідеальний рис у мікрохвильовці: з цим рецептом крупу неможливо зіпсувати

Марта Касіянчук

Рис можна легко приготувати в мікрохвильовій печі, кинувши виклик традиційному способу приготування на плиті. Цей підхід обіцяє ідеально розсипчасту крупу без зайвого клопоту.

Цей рис вдало підійде як гарнір до будь-якої м'ясної або рибної страви. Як приготувати ідеальний рис у мікрохвильовці розповідає 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Ідеальний рис у мікрохвильовці

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти: 
– 200 грамів рису; 
– 300 грамів води;
– сіль – на смак; 
– спеції – за бажанням. 

Приготування:

  1. Промийте склянку рису до прозорої води, залийте двома з половиною склянками води, підсоліть і поставте в мікрохвильову – без кришки.
     
  2. Через 12 хвилин закрийте готовий рис кришкою і залиште на 5 – 10 хвилин. Він вбере зайву вологу та стане ідеально пухким.

Якщо любите гострий смак можна додати трішки імбиру або зубчик часнику. А якщо хочете плову – додайте куркуму та обсмажену цибулю прямо в посуд перед приготуванням.

Готово!

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