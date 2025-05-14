Ідеальний рис у мікрохвильовці: з цим рецептом крупу неможливо зіпсувати
Рис можна легко приготувати в мікрохвильовій печі, кинувши виклик традиційному способу приготування на плиті. Цей підхід обіцяє ідеально розсипчасту крупу без зайвого клопоту.
Цей рис вдало підійде як гарнір до будь-якої м'ясної або рибної страви. Як приготувати ідеальний рис у мікрохвильовці розповідає 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Ідеальний рис у мікрохвильовці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 200 грамів рису;
– 300 грамів води;
– сіль – на смак;
– спеції – за бажанням.
Приготування:
- Промийте склянку рису до прозорої води, залийте двома з половиною склянками води, підсоліть і поставте в мікрохвильову – без кришки.
- Через 12 хвилин закрийте готовий рис кришкою і залиште на 5 – 10 хвилин. Він вбере зайву вологу та стане ідеально пухким.
Якщо любите гострий смак можна додати трішки імбиру або зубчик часнику. А якщо хочете плову – додайте куркуму та обсмажену цибулю прямо в посуд перед приготуванням.
Готово!
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