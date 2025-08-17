Усі помічали, що шкаралупа яєць буває двох відтінків – біла та жовта (коричнева). Між ними є різниця в ціні, однак це зовсім не свідчить про інший смак або корисні властивості.

Довкола відтінків кольору яєць існує дуже багато міфів. Чи справді між ними існує різниця та чому жовті яйця можуть бути дорожчими за білі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал bazarmedia.

Чим відрізняються білі яйця від жовтих?

Насправді тут все дуже просто: колір яйця залежить від породи курки. До смаку, кількості корисних елементів чи інших характеристик це не має жодного стосунку.

А що стосується різниці в ціні, то тут все теж цілком банально – курям, які несуть жовті яйця, потрібно більше корму. Відповідно, це впливає на собівартість продукції.

