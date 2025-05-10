Самый лучший подарок – это забота: 5 рецептов вкусных десертов на День матери

День матери – это очень светлый праздник, полный тепла и любви. И стоит позаботиться не только о цветах и других подарках, но и что-то вкусненькое к чаепитию и теплому разговору.

Вкусный десерт – замечательный подарок, который свидетельствует о любви и даст возможность провести много времени за неторопливым разговором с родными людьми. 24 Канал собрал рецепты тортов и десертов, с которыми вы подарите родным незабываемые воспоминания. К теме Все лучшее – для родных: рецепт торта Тирамису ко Дню матери: рецепт торта Тирамису ко Дню матери Торт с кокосом и киви Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты для коржей:

– 9 белков;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 300 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 300 граммов кокосовой стружки.

Крем:

– 250 граммов сметаны 20%;

– 150 граммов сахара;

– 9 желтков;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 200 граммов масла 82%;

– 0,25 чайной ложки куркумы.

Украшение:

– 5 киви;

– 15 граммов кокосовой стружки.Приготовление: Приготовление Взбить белки с сахаром до устойчивых пиков. Добавить крахмал и кокосовую стружку, осторожно перемешать. Выложить массу на пергамент в форме круга. Выпекать при 180 градусах 15 минут. Повторить с остальными частями массы, давая форме остыть между выпеканиями. Смешать сметану, сахар, желтки и крахмал в кастрюле. Поставить на средний огонь, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавить масло и куркуму, перемешать до однородности. Накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры. Собираем торт. На первый корж выложить крем, сверху разложить ломтики киви. Накрыть вторым коржом, повторить слои. Завершить последним коржом, смазать верх кремом, посыпать кокосовой стружкой. Накрыть пленкой и охладить в холодильнике 10 – 12 часов. Торт с бананами без выпекания Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порции: 6 – 8 Ингредиенты на форму:

– 185 граммов песочного печенья;

– 75 граммов сливочного масла;

– 2 банана;

– 20 граммов желатина;

– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);

– 600 граммов йогурта;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– сахар по вкусу;

– 1 упаковка желе. Приготовление: Измельчите печенье до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородной массы. Выстелите форму пергаментом и распределите песочную основу ровным слоем по дну. Отправьте ее в холодильник охладиться на 10 минут. Бананы нарежьте кружочками и выложите поверх охлажденного слоя из печенья. Снова поставьте форму в холодильник на 10 – 20 минут. Желатин залейте холодной водой, дайте ему настояться примерно 20 минут, а затем растворите на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Введите в желатин сливки, перемешайте, а затем добавьте смесь к йогурту и еще раз перемешайте до однородности. Вылейте полученную массу в форму поверх бананов. Верните в холодильник до полного застывания. Приготовьте желе согласно инструкции на упаковке. Когда оно полностью остынет, осторожно залейте им верх торта. Поставьте обратно в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Медовик Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 8 Ингредиенты:

– 120 граммов сливочного масла;

– 90 граммов меда;

– 120 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 яйца;

– 200 граммов муки.

Ингредиенты для крема:

– 600 граммов сметаны;

– сахарная пудра. Приготовление: На небольшом огне растопите сливочное масло вместе с медом и сахаром, постоянно помешивая смесь. Когда все растворится, добавьте соду и продолжайте мешать еще несколько минут, пока масса не посветлеет. Снимите с огня, дайте немного остыть, а затем по одному вмешивайте яйца. Постепенно добавьте муку и замесите однородное тесто. Выложите тесто тонким слоем в противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 10 – 13 минут – ориентируйтесь на особенности своей духовки. После выпекания охладите корж и поделите его на четыре части. Если делаете двойную порцию – разделите на две части. Для крема взбейте сметану с сахаром до пышности. По желанию можете добавить немного загустителя. Соберите торт, щедро промазывая коржи кремом. Дайте ему настояться несколько часов или оставьте на ночь в холодильнике. Сверху украсьте измельченным печеньем для хрустящей текстуры. Шоколадно-апельсиновый мусс Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 150 граммов черного шоколада;

– 200 миллилитров апельсинового сока. Приготовление: Выжмите апельсиновый сок в удобную емкость. Поломайте шоколад на маленькие кусочки и растопите его на водяной бане, постоянно помешивая. Когда шоколад станет жидким, добавьте к нему только что отжатый сок и быстро размешайте до гладкой однородной массы. Полученную смесь распределите по небольшим формочкам или креманкам и поместите в холодильник на 25 – 30 минут до полного застывания. Перед подачей можно украсить десерт тертой апельсиновой цедрой для более яркого вкуса и вида. Молочный десерт Время : 25 минут + несколько часов в холодильнике

: 25 минут + несколько часов в холодильнике Порций: 6 Ингредиенты:

– 300 миллилитров молока;

– 3 желтка;

– 70 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара (10 граммов);

– 350 граммов сметаны;

– 20 граммов быстрорастворимого желатина;

– шоколад для украшения. Приготовление: Сначала подготовьте желатин. Возьмите 100 миллилитров молока (от общего количества), залейте им желатин, перемешайте и оставьте, чтобы он набух. Как форму для десерта можно использовать обрезанный тетрапак из-под сока или молока, или силиконовую форму, если такая есть. Далее готовим кремовую основу. Желтки соедините с сахаром и перемешайте. Добавьте остальное молоко, поставьте на средний огонь и грейте, помешивая венчиком, пока не появятся мелкие пузырьки (не доводите до кипения). В эту горячую смесь добавьте набухший желатин и тщательно размешайте, чтобы он полностью растворился. Дайте массе немного остыть, затем добавьте сметану с ванильным сахаром и хорошо вымешайте до однородной текстуры. Получите нежный светлый крем. Вылейте смесь в подготовленную форму, накройте ее пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов (около 3), чтобы масса застыла. После остывания форму можно разрезать, чтобы легко вынуть десерт. Во время заливки можно добавить орешки, кусочки шоколада или ягоды – или же украсить ими готовый десерт сверху. Пудинг без выпечки: 5 ингредиентов и 20 минут.