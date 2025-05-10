Самый лучший подарок – это забота: 5 рецептов вкусных десертов на День матери
День матери – это очень светлый праздник, полный тепла и любви. И стоит позаботиться не только о цветах и других подарках, но и что-то вкусненькое к чаепитию и теплому разговору.
Вкусный десерт – замечательный подарок, который свидетельствует о любви и даст возможность провести много времени за неторопливым разговором с родными людьми. 24 Канал собрал рецепты тортов и десертов, с которыми вы подарите родным незабываемые воспоминания.
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Торт с кокосом и киви
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты для коржей:
– 9 белков;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 300 граммов сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 300 граммов кокосовой стружки.
Крем:
– 250 граммов сметаны 20%;
– 150 граммов сахара;
– 9 желтков;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 200 граммов масла 82%;
– 0,25 чайной ложки куркумы.
Украшение:
– 5 киви;
– 15 граммов кокосовой стружки.Приготовление:
Приготовление
- Взбить белки с сахаром до устойчивых пиков. Добавить крахмал и кокосовую стружку, осторожно перемешать. Выложить массу на пергамент в форме круга. Выпекать при 180 градусах 15 минут. Повторить с остальными частями массы, давая форме остыть между выпеканиями.
- Смешать сметану, сахар, желтки и крахмал в кастрюле. Поставить на средний огонь, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Добавить масло и куркуму, перемешать до однородности. Накрыть пленкой и охладить до комнатной температуры.
- Собираем торт. На первый корж выложить крем, сверху разложить ломтики киви. Накрыть вторым коржом, повторить слои. Завершить последним коржом, смазать верх кремом, посыпать кокосовой стружкой.
- Накрыть пленкой и охладить в холодильнике 10 – 12 часов.
Торт с бананами без выпекания
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты на форму:
– 185 граммов песочного печенья;
– 75 граммов сливочного масла;
– 2 банана;
– 20 граммов желатина;
– 100 миллилитров воды (для замачивания желатина);
– 600 граммов йогурта;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– сахар по вкусу;
– 1 упаковка желе.
Приготовление:
- Измельчите печенье до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородной массы.
- Выстелите форму пергаментом и распределите песочную основу ровным слоем по дну. Отправьте ее в холодильник охладиться на 10 минут.
- Бананы нарежьте кружочками и выложите поверх охлажденного слоя из печенья. Снова поставьте форму в холодильник на 10 – 20 минут.
- Желатин залейте холодной водой, дайте ему настояться примерно 20 минут, а затем растворите на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения. Введите в желатин сливки, перемешайте, а затем добавьте смесь к йогурту и еще раз перемешайте до однородности.
- Вылейте полученную массу в форму поверх бананов. Верните в холодильник до полного застывания.
- Приготовьте желе согласно инструкции на упаковке. Когда оно полностью остынет, осторожно залейте им верх торта. Поставьте обратно в холодильник до полного застывания верхнего слоя.
Медовик
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 8
Ингредиенты:
– 120 граммов сливочного масла;
– 90 граммов меда;
– 120 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 яйца;
– 200 граммов муки.
Ингредиенты для крема:
– 600 граммов сметаны;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- На небольшом огне растопите сливочное масло вместе с медом и сахаром, постоянно помешивая смесь. Когда все растворится, добавьте соду и продолжайте мешать еще несколько минут, пока масса не посветлеет.
- Снимите с огня, дайте немного остыть, а затем по одному вмешивайте яйца. Постепенно добавьте муку и замесите однородное тесто.
- Выложите тесто тонким слоем в противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 10 – 13 минут – ориентируйтесь на особенности своей духовки.
- После выпекания охладите корж и поделите его на четыре части. Если делаете двойную порцию – разделите на две части.
- Для крема взбейте сметану с сахаром до пышности. По желанию можете добавить немного загустителя.
- Соберите торт, щедро промазывая коржи кремом. Дайте ему настояться несколько часов или оставьте на ночь в холодильнике.
- Сверху украсьте измельченным печеньем для хрустящей текстуры.
Шоколадно-апельсиновый мусс
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов черного шоколада;
– 200 миллилитров апельсинового сока.
Приготовление:
- Выжмите апельсиновый сок в удобную емкость. Поломайте шоколад на маленькие кусочки и растопите его на водяной бане, постоянно помешивая.
- Когда шоколад станет жидким, добавьте к нему только что отжатый сок и быстро размешайте до гладкой однородной массы.
- Полученную смесь распределите по небольшим формочкам или креманкам и поместите в холодильник на 25 – 30 минут до полного застывания.
- Перед подачей можно украсить десерт тертой апельсиновой цедрой для более яркого вкуса и вида.
Молочный десерт
- Время: 25 минут + несколько часов в холодильнике
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 миллилитров молока;
– 3 желтка;
– 70 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара (10 граммов);
– 350 граммов сметаны;
– 20 граммов быстрорастворимого желатина;
– шоколад для украшения.
Приготовление:
- Сначала подготовьте желатин. Возьмите 100 миллилитров молока (от общего количества), залейте им желатин, перемешайте и оставьте, чтобы он набух. Как форму для десерта можно использовать обрезанный тетрапак из-под сока или молока, или силиконовую форму, если такая есть.
- Далее готовим кремовую основу. Желтки соедините с сахаром и перемешайте. Добавьте остальное молоко, поставьте на средний огонь и грейте, помешивая венчиком, пока не появятся мелкие пузырьки (не доводите до кипения). В эту горячую смесь добавьте набухший желатин и тщательно размешайте, чтобы он полностью растворился.
- Дайте массе немного остыть, затем добавьте сметану с ванильным сахаром и хорошо вымешайте до однородной текстуры. Получите нежный светлый крем.
- Вылейте смесь в подготовленную форму, накройте ее пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов (около 3), чтобы масса застыла. После остывания форму можно разрезать, чтобы легко вынуть десерт.
- Во время заливки можно добавить орешки, кусочки шоколада или ягоды – или же украсить ими готовый десерт сверху.
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