Шедевральный рецепт от победительницы "МастерШеф": жарим акации в кляре из шампанского

Иногда стоит выходить из зоны комфорта и экспериментировать. И делать это нужно с любимыми кулинарами!

Есть рецепты, которые вряд ли подойдут для повседневного использования, но попробовать их хотя бы раз стоит. Акация в кляре станет приятным открытием, особенно, если повторить оригинальный кляр от победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной. Интересно Кабачки исчезнут со стола быстрее мяса: добавьте сырную корочку Как приготовить акацию в кляре? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– цветы акации;

– 120 граммов муки;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 240 миллилитров очень холодного просекко или шампанского;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара. Эта закуска вас поразит: смотрите видео Приготовление: Для приготовления кляра соедините все компоненты в одной емкости, причем добиваться абсолютной однородности массы не нужно – наличие мелких комочков лишь обеспечит готовому десерту приятный хруст. Важным моментом является то, что просеко для замешивания должно быть максимально охлажденным, почти ледяным. Сами цветы акации лучше не мыть, поскольку вода смывает ароматную пыльцу и лишает их выраженного вкуса, однако если вы все же решите их сполоснуть, после этого обязательно безупречно обсушите соцветия. Обжаривайте подготовленную акацию в большом объеме хорошо разогретого масла с обеих сторон до появления красивого золотистого оттенка, а после вынимания сразу перекладывайте на бумажную салфетку для удаления лишнего жира. Перед подачей к столу украсьте хрустящую акацию смесью сахарной пудры с мелко тертой лимонной цедрой или полейте натуральным медом с добавлением нескольких капель свежего сока лимона.