Его обожают во всем мире: готовим ароматное американское печенье с шоколадной крошкой
Американское печенье имеет давнюю историю и большую популярность. Его полюбили во всем мире, и тот, кто его готовил, сразу присоединяется к числу ценителей этого лакомства.
Какими бы ни были ваши предпочтения в сладком – американское печенье с шоколадом нравится абсолютно всем. 24 Канал предлагает приготовить это лакомство по рецепту портала "Апостроф".
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Рецепт американского печенья
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 80 граммов сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– щепотка соли;
– щепотка ванилина;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 190 граммов пшеничной муки;
– 100 граммов черного шоколада.
Приготовление:
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника (примерно за час), чтобы оно достигло комнатной температуры.
Шоколад, наоборот, отправьте в холодильник или морозилку, чтобы он стал твердым. Затем достаньте его и измельчите на крошки с помощью ножа.
В миске разместите размягченное масло и смешайте его с сахаром. Затем добавьте яйцо и взбивайте смесь венчиком или вилкой.
В отдельной емкости просейте через сито муку, разрыхлитель, соль и ванилин (или ванильный сахар). Это необходимо для того, чтобы печенье после выпекания было воздушным. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к яично-масляной смеси, замешивая тесто ложкой.
К готовой массе добавьте шоколадные крошки и перемешайте, чтобы шоколад равномерно распределился в тесте.
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой. Выкладывайте на него ложкой порции теста, немного отступая друг от друга, и придавайте им округлую форму.
Выпекайте в горячей духовке примерно 20 – 25 минут до легкой румяной корочки. Затем достаньте и дайте печенью немного остыть.
Подавайте печенье к кофе, чаю или какао.
Приятного аппетита!
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