Его обожают во всем мире: готовим ароматное американское печенье с шоколадной крошкой

Американское печенье имеет давнюю историю и большую популярность. Его полюбили во всем мире, и тот, кто его готовил, сразу присоединяется к числу ценителей этого лакомства.

Какими бы ни были ваши предпочтения в сладком – американское печенье с шоколадом нравится абсолютно всем. 24 Канал предлагает приготовить это лакомство по рецепту портала "Апостроф".

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Рецепт американского печенья

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 80 граммов сахара;

– 100 граммов сливочного масла;

– щепотка соли;

– щепотка ванилина;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 190 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов черного шоколада.

Приготовление:

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника (примерно за час), чтобы оно достигло комнатной температуры. Шоколад, наоборот, отправьте в холодильник или морозилку, чтобы он стал твердым. Затем достаньте его и измельчите на крошки с помощью ножа. В миске разместите размягченное масло и смешайте его с сахаром. Затем добавьте яйцо и взбивайте смесь венчиком или вилкой. В отдельной емкости просейте через сито муку, разрыхлитель, соль и ванилин (или ванильный сахар). Это необходимо для того, чтобы печенье после выпекания было воздушным. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к яично-масляной смеси, замешивая тесто ложкой. К готовой массе добавьте шоколадные крошки и перемешайте, чтобы шоколад равномерно распределился в тесте. Разогрейте духовку до 190 градусов. Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой. Выкладывайте на него ложкой порции теста, немного отступая друг от друга, и придавайте им округлую форму. Выпекайте в горячей духовке примерно 20 – 25 минут до легкой румяной корочки. Затем достаньте и дайте печенью немного остыть. Подавайте печенье к кофе, чаю или какао.

Приятного аппетита!

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