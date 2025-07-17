Быстрое наслаждение: готовим теплый азиатский салат за 15 минут – рецепт Эктора

Вкусно поесть можно действительно за считанные минуты. И это будет не перекус, а наслаждение изысканным блюдом, которое вы сделаете собственными руками.

Знаменитый шеф Эктор знает, как быстро сделать кулинарный подарок, который захочется видеть на столе как можно чаще. Азиатский салат порадует сытостью, оригинальными нотками и интересным опытом. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту, которым шеф поделился в своем инстаграме. Интересно Поддерживаем чемпиона: любимые блюда Александра Усика – легко приготовить к бою Как приготовить азиатский салат? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 300 граммов говядины;

– 1 килограмм огурцов;

– 2 болгарских перца;

– 1 лук;

– зеленый лук;

– кинза;

– красный перец;

– 1 столовая ложка паприки;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 150 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Огурцы нарежьте брусочками, посыпьте солью и оставьте на 7 – 10 минут, чтобы немного пустили сок. Говядину нарежьте тонкой соломкой, обжарьте на хорошо разогретой сковороде до полной готовности. Приправьте солью и черным перцем. Болгарский перец и лук нарежьте полосками, зелень мелко порубите. В большой миске соедините все ингредиенты, добавьте специи, соевый соус и влейте горячее масло вместе с мясом. Тщательно все перемешайте – и подавайте сразу к столу. Приятного аппетита! Чтобы развеять все сомнения: обязательно ли варить лисички перед жаркой.