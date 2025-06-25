Старинное блюдо, которое вкусно накормит даже большую семью: готовим аутентичную бабу-шарпанину

Баба-шарпанина недаром попала на страницы "Энеиды" Ивана Котляревского. Этот пирог с рыбой не создаст для хозяек никаких хлопот и порадует родных вкусной трапезой. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Мирославы Пекарюк.

Интересно Готовить минуты, а съедают еще быстрее: рецепт аппетитного паштета для завтрака

Ингредиенты:

– 300 граммов дорадо;

– 200 граммов филе минтая;

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– лавровый лист, перец черный горошком и молотый, корень петрушки, соль по вкусу;

– 300 граммов рыбного бульона;

– 180 – 200 граммов муки.

Приготовление:

В большую кастрюлю выложите очищенную и хорошо промытую рыбу: дорадо и филе минтая. Добавьте целую морковку, неочищенную луковицу, корень петрушки, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Залейте все холодной водой и поставьте на огонь.

После закипания добавьте соль и варите еще полчаса. Затем достаньте рыбу из кастрюли, а бульон процедите и оставьте остывать.

Отваренную рыбу осторожно очистите от костей и разделите на небольшие кусочки.

Лук мелко нарежьте и подрумяньте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавьте к нему вареную морковь, нарезанную кубиком. Посолите, поперчите и немного обжарьте.

В отдельной миске смешайте рыбный бульон с мукой и щепоткой соли – замесите жидкое тесто.

Форму для выпекания смажьте маслом, выложите слоями кусочки рыбы и зажарку. Залейте все подготовленным тестом.