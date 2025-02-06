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6 февраля, 12:38
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Станет трендом вместо дубайского шоколада: готовим новый вирусный десерт в "стекле"

Марта Касиянчук

В 2024 году дубайский шоколад заполонил как сеть, так и полки магазинов и кондитерских. Тренды – временные, и, вероятно, уже совсем скоро этот десерт отойдет на второй план. И тут выход "Бала баяна".

Если вы любите кокосовые десерты, то он вам точно понравится. "Бала баяна" – это нежное бразильское печенье, которое готовится из нескольких ингредиентов. Рецептом нового вирусного лакомства делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @diana_kulikovska.

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Десерт "Бала баяна"

  • Время: 30 минут
  • Порции: 10 – 12

Ингредиенты для карамели:
– 250 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Для начинки:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 25 граммов масла;
– 50 граммов кокосовой стружки.

Как приготовить новый десерт: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сгущенное молоко, кокосовую стружку и сливочное масло варите вместе на среднем огне 10 минут до загустения.
     
  2. Массу полностью охладите, руками сформируйте шарики одинакового размера.
     
  3. Для карамели сварите вместе сахар, воду и лимонный сок до характерного цвета.
     
  4. Каждый шарик оденьте на шпажку и мокните в карамель.
     
  5. Дайте конфетам полностью застыть и готово.

Приятного аппетита!

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