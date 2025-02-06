Станет трендом вместо дубайского шоколада: готовим новый вирусный десерт в "стекле"

В 2024 году дубайский шоколад заполонил как сеть, так и полки магазинов и кондитерских. Тренды – временные, и, вероятно, уже совсем скоро этот десерт отойдет на второй план. И тут выход "Бала баяна".

Если вы любите кокосовые десерты, то он вам точно понравится. "Бала баяна" – это нежное бразильское печенье, которое готовится из нескольких ингредиентов. Рецептом нового вирусного лакомства делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @diana_kulikovska. Читайте также Проще не бывает: лимонный кекс, который каждый раз поражает вкусом Десерт "Бала баяна" Время: 30 минут

30 минут Порции: 10 – 12 Ингредиенты для карамели:

– 250 граммов сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока.



Для начинки:

– 200 миллилитров сгущенного молока;

– 25 граммов масла;

– 50 граммов кокосовой стружки. Как приготовить новый десерт: смотрите видео Приготовление: Сгущенное молоко, кокосовую стружку и сливочное масло варите вместе на среднем огне 10 минут до загустения.

Массу полностью охладите, руками сформируйте шарики одинакового размера.

Для карамели сварите вместе сахар, воду и лимонный сок до характерного цвета.

Каждый шарик оденьте на шпажку и мокните в карамель.

Дайте конфетам полностью застыть и готово. Приятного аппетита! Понравился десерт? Тогда приготовьте "Моти" с шоколадной или клубничной начинкой.