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27 марта, 08:35
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Вы забудете о газированных напитках: готовим березовый сок с "Фантой" – в восторге даже взрослые

Лилия Имбировская-Сиваковская

Березовый сок – это тот напиток, от которого не откажется никто. А если еще немножко над ним поколдовать, то придется разве что жалеть, что заготовили его в малом количестве.

Березовый сок стал популярным не только благодаря вкусу, но и пользе для здоровья. Так, сочетание с газированным напитком выглядит авантюрно, но стоит вам попробовать результат – и все сомнения сразу исчезнут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Факты".

К теме Не забудьте сохранить эту находку: как заготовить любимый березовый сок: рецепт березового сока с "Фантой

Рецепт березового сока с "Фантой"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 12 литров

Ингредиенты:
– 10 литров березового сока;
– 2 литра "Фанты" со вкусом апельсина;
– 1 банка сахара;
– 20 граммов лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Процедите сок через несколько слоев марли в большую емкость.
  2. Добавьте к соку сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте.
  3. Влейте фанту и еще раз тщательно перемешайте.
  4. Разлейте напиток в чистые и сухие стеклянные банки, плотно закройте крышками и храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

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