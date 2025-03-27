Вы забудете о газированных напитках: готовим березовый сок с "Фантой" – в восторге даже взрослые

Березовый сок – это тот напиток, от которого не откажется никто. А если еще немножко над ним поколдовать, то придется разве что жалеть, что заготовили его в малом количестве.

Березовый сок стал популярным не только благодаря вкусу, но и пользе для здоровья. Так, сочетание с газированным напитком выглядит авантюрно, но стоит вам попробовать результат – и все сомнения сразу исчезнут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Факты". К теме Не забудьте сохранить эту находку: как заготовить любимый березовый сок: рецепт березового сока с "Фантой Рецепт березового сока с "Фантой" Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 12 литров Ингредиенты:

– 10 литров березового сока;

– 2 литра "Фанты" со вкусом апельсина;

– 1 банка сахара;

– 20 граммов лимонной кислоты. Приготовление: Процедите сок через несколько слоев марли в большую емкость. Добавьте к соку сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте. Влейте фанту и еще раз тщательно перемешайте. Разлейте напиток в чистые и сухие стеклянные банки, плотно закройте крышками и храните в темном прохладном месте. Приятного аппетита! Манку теперь покупают килограммами: как приготовить манники, которые считают лучшими, чем сырники.