Вы забудете о газированных напитках: готовим березовый сок с "Фантой" – в восторге даже взрослые
Березовый сок – это тот напиток, от которого не откажется никто. А если еще немножко над ним поколдовать, то придется разве что жалеть, что заготовили его в малом количестве.
Березовый сок стал популярным не только благодаря вкусу, но и пользе для здоровья. Так, сочетание с газированным напитком выглядит авантюрно, но стоит вам попробовать результат – и все сомнения сразу исчезнут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Факты".
К теме Не забудьте сохранить эту находку: как заготовить любимый березовый сок: рецепт березового сока с "Фантой
Рецепт березового сока с "Фантой"
- Время: 10 минут
- Порций: 12 литров
Ингредиенты:
– 10 литров березового сока;
– 2 литра "Фанты" со вкусом апельсина;
– 1 банка сахара;
– 20 граммов лимонной кислоты.
Приготовление:
- Процедите сок через несколько слоев марли в большую емкость.
- Добавьте к соку сахар и лимонную кислоту, хорошо перемешайте.
- Влейте фанту и еще раз тщательно перемешайте.
- Разлейте напиток в чистые и сухие стеклянные банки, плотно закройте крышками и храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
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