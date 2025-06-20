Не все так сложно, как придумывают: как приготовить безе – мемы явно преувеличивают

В последнее время безе стало мемом соцсетей. Мол, готовить его не так легко, как описывают рецепты.

Главное в приготовлении безе – тщательно отделить белки от желтков. Если этого не сделать – белки будут плохо взбиваться, что и приведет к "мемным" трудностям. Как приготовить безе без лишних хлопот – расскажет 24 Канал.

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Рецепт безе

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 3 яичных белка;

– 2 чайные ложки ванильного сахара;

– 150 граммов обычного сахара.

Приготовление:

Смешайте обычный сахар с ванильным в небольшой миске В другой посуде взбейте белки до устойчивой, пышной пены. Постепенно добавьте сахарную смесь к белкам, не прекращая взбивать миксером. Взбивайте еще примерно 5 минут, пока кристаллы сахара полностью не растворятся. Застелите противень пергаментной бумагой. Переложите полученную белковую массу в кондитерский мешок с насадкой, которая вам нравится. Отсадите небольшие порции безе на подготовленный противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 100 – 120 градусов. Время выпекания зависит от размера: маленьким хватит 50 минут, средним – около часа, а большим нужно до 80 минут. Перед тем, как снимать безе с пергамента, дайте им остыть.

Приятного аппетита!

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