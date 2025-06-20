Не все так сложно, как придумывают: как приготовить безе – мемы явно преувеличивают
- Безе стало популярным мемом в соцсетях, где его приготовления считают сложным.
- С этим рецептом у вас не возникнет никаких трудностей в приготовлении десерта.
В последнее время безе стало мемом соцсетей. Мол, готовить его не так легко, как описывают рецепты.
Главное в приготовлении безе – тщательно отделить белки от желтков. Если этого не сделать – белки будут плохо взбиваться, что и приведет к "мемным" трудностям. Как приготовить безе без лишних хлопот – расскажет 24 Канал.
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Рецепт безе
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 3 яичных белка;
– 2 чайные ложки ванильного сахара;
– 150 граммов обычного сахара.
Приготовление:
Смешайте обычный сахар с ванильным в небольшой миске В другой посуде взбейте белки до устойчивой, пышной пены.
Постепенно добавьте сахарную смесь к белкам, не прекращая взбивать миксером. Взбивайте еще примерно 5 минут, пока кристаллы сахара полностью не растворятся.
Застелите противень пергаментной бумагой.
Переложите полученную белковую массу в кондитерский мешок с насадкой, которая вам нравится. Отсадите небольшие порции безе на подготовленный противень.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 100 – 120 градусов. Время выпекания зависит от размера: маленьким хватит 50 минут, средним – около часа, а большим нужно до 80 минут.
Перед тем, как снимать безе с пергамента, дайте им остыть.
Приятного аппетита!
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