12 июня, 22:48
Настоящее наслаждение клубникой: готовим знаменитый бисквит
Бисквит с клубникой всегда будет в топе популярности. Это тот случай, когда гениальность соединилась с простотой.
Сочетание бисквитного и песочного теста с клубникой создает идиллию вкусов. Отличное решение для лакомства на выходные, сообщает портал Shuba.
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Как приготовить бисквит с клубникой?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
песочное тесто:
– 300 граммов муки;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 150 граммов сливочного масла;
– 2 желтка;
– 60 граммов сметаны;
– щепотка соли;
бисквит:
– 2 яйца;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 70 граммов муки;
– 250 граммов клубники.
Идеальное сочетание / Фото "Кулинарные рецепты"
Приготовление:
- Разотрите муку с холодным сливочным маслом в мелкую крошку, всыпьте сахарную пудру, соль и перемешайте.
- Добавьте сметану, желтки и быстро замесите песочное тесто, после чего оставьте его в холодильнике на 2 часа.
- Раскатайте охлажденное тесто по диаметру формы, застеленной пергаментом, проколите дно вилкой, выложите сверху утяжелитель (пергамент с крупой) и запекайте 15 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
- Тем временем тщательно промойте и просушите клубнику, удалите плодоножки и выложите ягоды срезом вниз на испеченную горячую основу.
- Взбейте яйца с сахарной пудрой до устойчивых пиков, осторожно и постепенно введите муку, чтобы сохранить воздушность, и вылейте полученную бисквитную массу поверх клубники.
- Уменьшите температуру духовки до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 1 час.