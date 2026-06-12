Новости Вкусно Выпечка и десерты Настоящее наслаждение клубникой: готовим знаменитый бисквит
12 июня, 22:48
2

Настоящее наслаждение клубникой: готовим знаменитый бисквит

Лилия Имбировская-Сиваковская

Бисквит с клубникой всегда будет в топе популярности. Это тот случай, когда гениальность соединилась с простотой.

Сочетание бисквитного и песочного теста с клубникой создает идиллию вкусов. Отличное решение для лакомства на выходные, сообщает портал Shuba.

Читайте также Закрываем лето в банке: компот "Мохито" с клубникой станет любимым напитком вашей семьи

Как приготовить бисквит с клубникой?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
песочное тесто: 
– 300 граммов муки;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 150 граммов сливочного масла;
– 2 желтка;
– 60 граммов сметаны;
– щепотка соли;
бисквит: 
– 2 яйца;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 70 граммов муки;
– 250 граммов клубники.

Идеальное сочетание / Фото "Кулинарные рецепты"

Приготовление:

  1. Разотрите муку с холодным сливочным маслом в мелкую крошку, всыпьте сахарную пудру, соль и перемешайте.
  2. Добавьте сметану, желтки и быстро замесите песочное тесто, после чего оставьте его в холодильнике на 2 часа.
  3. Раскатайте охлажденное тесто по диаметру формы, застеленной пергаментом, проколите дно вилкой, выложите сверху утяжелитель (пергамент с крупой) и запекайте 15 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
  4. Тем временем тщательно промойте и просушите клубнику, удалите плодоножки и выложите ягоды срезом вниз на испеченную горячую основу.
  5. Взбейте яйца с сахарной пудрой до устойчивых пиков, осторожно и постепенно введите муку, чтобы сохранить воздушность, и вылейте полученную бисквитную массу поверх клубники.
  6. Уменьшите температуру духовки до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 1 час.