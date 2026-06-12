Настоящее наслаждение клубникой: готовим знаменитый бисквит

Бисквит с клубникой всегда будет в топе популярности. Это тот случай, когда гениальность соединилась с простотой.

Сочетание бисквитного и песочного теста с клубникой создает идиллию вкусов. Отличное решение для лакомства на выходные, сообщает портал Shuba. Читайте также Закрываем лето в банке: компот "Мохито" с клубникой станет любимым напитком вашей семьи Как приготовить бисквит с клубникой? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

песочное тесто:

– 300 граммов муки;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 150 граммов сливочного масла;

– 2 желтка;

– 60 граммов сметаны;

– щепотка соли;

бисквит:

– 2 яйца;

– 70 граммов сахарной пудры;

– 70 граммов муки;

– 250 граммов клубники. Идеальное сочетание / Фото "Кулинарные рецепты" Приготовление: Разотрите муку с холодным сливочным маслом в мелкую крошку, всыпьте сахарную пудру, соль и перемешайте. Добавьте сметану, желтки и быстро замесите песочное тесто, после чего оставьте его в холодильнике на 2 часа. Раскатайте охлажденное тесто по диаметру формы, застеленной пергаментом, проколите дно вилкой, выложите сверху утяжелитель (пергамент с крупой) и запекайте 15 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Тем временем тщательно промойте и просушите клубнику, удалите плодоножки и выложите ягоды срезом вниз на испеченную горячую основу. Взбейте яйца с сахарной пудрой до устойчивых пиков, осторожно и постепенно введите муку, чтобы сохранить воздушность, и вылейте полученную бисквитную массу поверх клубники. Уменьшите температуру духовки до 180 градусов и выпекайте пирог примерно 1 час.