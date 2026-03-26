Это вкуснее "Наполеона" и "Медовика": надо просто вылить тесто на противень
- Этот десерт вкуснее традиционных тортов, но требует меньше усилий для приготовления.
- Для того, чтобы бисквит получился нежным и сохранял текстуру даже в холоде, важно добавить к нему масло.
Когда хочется сладенького –на помощь всегда приходят аппетитные рулеты. Это тот случай, когда для удовольствия практически не нужно прилагать усилий.
Этот десерт с первой попытки войдет в ваш список любимых лакомств. Он вкуснее традиционных тортов, но требует в разы меньше стараний и хлопот, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить рулет с кремом?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
бисквит:
– 180 граммов меда;
– щепотка соли;
– 50 миллилитров масла;
– 220 граммов муки;
– 3 яйца;
– 60 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соды;
крем:
– 300 граммов сметаны;
– 150 граммов сливочного сыра;
– 3 – 4 столовые ложки сахарной пудры;
– грецкие орехи.
Десерт, который не требует усилий / Фото "Выпечка и кулинария"
Приготовление:
- Мед растапливаем в сотейнике, добавляем сахар, масло, соль и соду и варим, пока мед не станет янтарного цвета. Отставляем охладиться.
- Взбиваем яйца до пышной пены, добавляем медовую массу, просеиваем муку и замешиваем тесто.
- Выливаем на пергамент и выпекаем 12 минут при 180 градусах.
- Края бисквита обрезаем и перебиваем в крошку для украшения.
- Сметану взбиваем со сливочным сыром. Добавляем сахарную пудру и смазываем до однородности.
- Наносим крем на бисквит, добавляем орешки. Заворачиваем рулет и украшаем крошкой.
- По желанию можно полить струйкой топленого шоколада.
- Ставим в холодильник, чтобы рулет хорошо пропитался.
Зачем добавлять масло в тесто для бисквита?
Добавление растительного масла в бисквитное тесто кардинально меняет его текстуру, делая мякиш более влажным и эластичным. В отличие от классического бисквита, который состоит только из яиц, сахара и муки и часто получается суховатым, вариант с маслом дольше остается свежим и не черствеет, рассказывает Smakosze.
Жир обволакивает нити глютена, препятствуя их чрезмерному сцеплению, благодаря чему готовый корж получается нежно-пористым и буквально тает во рту даже без дополнительной пропитки сиропом. Масло также помогает выпечке лучше переносить охлаждение в холодильнике: в отличие от сливочного масла, оно не застывает до твердого состояния, поэтому десерт остается мягким даже сразу после подачи из холода.
