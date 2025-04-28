28 апреля, 22:32
Наслаждение, перед которым не устоит никто: рецепт знаменитого "Битого стекла" с крекерами
"Битое стекло" – это желейный торт, который обожают абсолютно все. Он крайне прост в исполнении и исчезает со стола просто моментально.
"Битое стекло" – это хит сезона, который вы просто обязаны приготовить. 24 Канал предлагает сделать это по простому рецепту портала Smak.
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Рецепт торта "Битое стекло" с крекером
- Время: 1 час + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан сахара;
– 500 граммов жирной сметаны;
– 1 пачка мелких сладких крекеров (100 граммов);
– 1 пачка шоколадных мелких крекеров (100 граммов);
– 10 граммов желатина;
– 3 пачки разного желе.
Приготовление:
- Замачиваем желатин, чтобы набух.
- Готовим желе согласно инструкции на упаковке и оставляем застывать. Лучше использовать меньше воды, чтобы желе получилось густым и твердым.
- Сметану с сахаром взбиваем до густой пены.
- Желатин топим на водяной бане и добавляем к сметане, перемешивая миксером.
- Крекеры слегка измельчаем в кастрюле, смешиваем с нарезанным желе и заливаем сметаной.
- По желанию можно украсить торт полосками топленого шоколада.
Приятного аппетита!
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