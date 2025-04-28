Наслаждение, перед которым не устоит никто: рецепт знаменитого "Битого стекла" с крекерами

"Битое стекло" – это желейный торт, который обожают абсолютно все. Он крайне прост в исполнении и исчезает со стола просто моментально.

"Битое стекло" – это хит сезона, который вы просто обязаны приготовить. 24 Канал предлагает сделать это по простому рецепту портала Smak. Кстати Торт со вкусом мороженого: наслаждение без выпекания из самых простых ингредиентов Рецепт торта "Битое стекло" с крекером Время : 1 час + застывание

: 1 час + застывание Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 стакан сахара;

– 500 граммов жирной сметаны;

– 1 пачка мелких сладких крекеров (100 граммов);

– 1 пачка шоколадных мелких крекеров (100 граммов);

– 10 граммов желатина;

– 3 пачки разного желе. Приготовление: Замачиваем желатин, чтобы набух. Готовим желе согласно инструкции на упаковке и оставляем застывать. Лучше использовать меньше воды, чтобы желе получилось густым и твердым. Сметану с сахаром взбиваем до густой пены. Желатин топим на водяной бане и добавляем к сметане, перемешивая миксером. Крекеры слегка измельчаем в кастрюле, смешиваем с нарезанным желе и заливаем сметаной. По желанию можно украсить торт полосками топленого шоколада. Приятного аппетита! Это делается очень легко: элегантный способ открыть устрицы.