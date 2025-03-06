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6 марта, 08:33
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Они бывают даже постными: нежные блины без яиц и молока – какой продукт их заменит

Лилия Имбировская-Сиваковская

Блины – это прекрасная возможность полакомиться ими с любимыми дополнениями или насладиться с разнообразными начинками. И с этим рецептом вы можете быть уверенными в идеальном результате.

Блины на кефире – это не просто новый взгляд на такое привычное блюдо. Они получаются очень нежными, а поскольку в них не будет яиц и молока, то можно наслаждаться ими даже в пост, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт блинчиков на кефире

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 литра минеральной воды.

Приготовление:

  1. Возьмите 200 граммов просеянной муки и смешайте с сахаром, солью, маслом и 250 миллилитров воды.
  2. Тщательно перемешайте все компоненты венчиком, чтобы избежать образования комочков.
  3. Влейте 250 миллилитров минеральной воды, оставшейся, и снова перемешайте до однородной массы. Дайте тесту настояться в течение 15 минут.
  4. Разогрейте сковороду и уменьшите огонь до чуть выше среднего уровня. Используя черпак, аккуратно выливайте тесто на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности.
  5. Обжаривайте каждый блинчик примерно по 2 минуты с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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