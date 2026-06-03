Не только молоко или газировка: на чем стоит приготовить блины: на чем стоит приготовить блины

Нежные блины всегда будут одним из самых популярных завтраков. Большую роль играет основа, и молоко или газировка здесь далеко не единственная опция.

Если вы хотите получить невероятно нежные, мягкие и воздушные изделия, попробуйте заменить привычную минеральную газировку одним секретным элементом, который часто используют профессиональные шеф-повара. Попробуйте вместо обычной воды комнатной температуры используйте крутой кипяток. Эта простая манипуляция, которой пользуются шефы, меняет все, рассказывает портал Kobieta. Кстати Блины из 2 ингредиентов без муки, яиц и молока: вы должны попробовать эту находку Как приготовить нежные и воздушные блины? Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 3/4 стакана молока;

– 3/4 стакана кипятка;

– щепотка соли;

– столовая ложка сливочного масла или масла для жарки. Любимый завтрак / Фото Pixabay Приготовление: В глубокой миске соедините яйца, муку, молоко, кипяток и щепотку соли, после чего энергично взбейте все венчиком до получения абсолютно гладкого жидкого теста без комочков. Поскольку заваренная масса не требует отдыха, сразу выливайте ее тонкими порциями на хорошо разогретую и слегка смазанную жиром сковороду, равномерно распределяя тесто по дну движением руки. Жарьте блинчик на умеренном огне примерно полторы-две минуты, пока края не подрумянятся и не начнут легко отходить от бортиков, а затем осторожно переверните его лопаткой на другую сторону и подержите на плите еще одну минуту до полной готовности.