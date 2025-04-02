Самые лучшие, которые вы когда-либо ели: рецепт заварных блинов на молоке

Эти блины не только идеальны, но и удаются всем и всегда. Они тонкие, аппетитные и легко сочетаются с любой начинкой.

Заварные блины – это гармония нежности, воздушности и уникального вкуса. Попробуйте – и вы снова влюбитесь в знакомое блюдо, передает 24 Канал. Интересно И главное – без грамма майонеза: салат "Одесса" за 10 минут, который расхваливают поколениями Рецепт заварных блинов Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 1 стакан кипятка;

– 2 стакана муки;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки соли. Приготовление: Взбейте яйца с солью и сахаром, постепенно вливая молоко и просеянную муку. Затем, постоянно помешивая, добавьте кипяток и масло для достижения жидкой консистенции теста. На разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте небольшое количество теста, распределяя его круговыми движениями, и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте с любимыми дополнениями. Приятного аппетита! Идеальный ужин: рецепт любимого картофеля по-деревенски.