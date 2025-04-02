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2 апреля, 06:10
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Самые лучшие, которые вы когда-либо ели: рецепт заварных блинов на молоке

Лилия Имбировская-Сиваковская

Эти блины не только идеальны, но и удаются всем и всегда. Они тонкие, аппетитные и легко сочетаются с любой начинкой.

Заварные блины – это гармония нежности, воздушности и уникального вкуса. Попробуйте – и вы снова влюбитесь в знакомое блюдо, передает 24 Канал.

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Рецепт заварных блинов

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 1 стакан кипятка;
– 2 стакана муки;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с солью и сахаром, постепенно вливая молоко и просеянную муку.
  2. Затем, постоянно помешивая, добавьте кипяток и масло для достижения жидкой консистенции теста.
  3. На разогретую и смазанную маслом сковороду вылейте небольшое количество теста, распределяя его круговыми движениями, и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Подавайте с любимыми дополнениями.

Приятного аппетита!

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